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Sanidad pública

María Ángeles Risalde, directora del Centro de Zoonosis, sobre el Virus del Nilo: "La situación en Córdoba parece controlada"

La directora del Caizem confirma la detección del virus en mosquitos de Bujalance, pero asegura que no hay contagios en humanos

Un técnico toma muestras en una zona de agua estancada próxima al casco urbano de Montilla para controlar el virus del Nilo.

Un técnico toma muestras en una zona de agua estancada próxima al casco urbano de Montilla para controlar el virus del Nilo. / José Antonio Aguilar

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Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

María Ángeles Risalde, directora del Centro Andaluz de Investigación Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem), se ha referido este miércoles a la detección del Virus del Nilo en algunas muestras de mosquitos tomadas en Bujalance. "Este año hemos detectado positividad de virus en Bujalance, se han llevado a cabo las medidas oportunas y podemos decir, y esperemos que continuemos así, que no hay ningún caso de contagio de humano", ha dicho Risalde.

En toda Andalucía ya se han detectado cinco casos de personas afectadas por el Virus del Nilo, ninguno de ellos en la provincia de Córdoba, donde según la responsable del centro "por ahora la situación parece controlada". Risalde ha comentado la situación epidemiológica en la provincia tras la firma de un convenio entre la Universidad de Córdoba y la Diputación Provincial que permitirá ampliar los muestreos que realizan los investigadores de la institución académica.

Más medidas preventivas

La directora de Centro de Zoonosis ha señalado que cuando se detecta en mosquitos y otros transmisores un positivo por el Virus del Nilo, como ha ocurrido en Bujalance, se amplían las medidas preventivas. Entre otras acciones, "se fumiga y se eliminan puntos de riesgo para que los transmisores de la enfermedad, que son los mosquitos, disminuyan su concentración y disminuimos así la transmisión de la enfermedad".

Noticias relacionadas y más

En toda la comunidad autónoma de Andalucía se han colocado más de 200 trampas para mosquitos para vigilar la transmisión del virus del Nilo, de las que en torno a una veintena están en la provincia de Córdoba. Todas ellas se colocan y se revisan cada semana, tal como ha explicado la directora del Centro de Zoonosis.

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