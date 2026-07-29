El Ayuntamiento de Lucena refuerza la prevención de incendios forestales en la Sierra de Aras tras las críticas del PSOE

El área municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lucena y el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Infoca, han elaborado un Plan Técnico de Prevención de Incendios en la Sierra de Aras. Actualmente, permanece pendiente de su aprobación definitiva este documento, completado con medidas de protección específicas. Ambos textos, con las correspondientes directrices, quedarán integrados en el Plan de Emergencia Municipal, validado por el Pleno del Consistorio en la sesión del último diciembre.

Estas últimas novedades dispositivas, que incluyen la realización de cortafuegos y otras intervenciones preventivas, han sido avanzadas por el gobierno municipal después de que, hace unos días, desde el PSOE acusarán al alcalde, Aurelio Fernández, y a la concejala de Medio Ambiente, Charo Valverde, de “negligencia” por eludir las disposiciones preceptivas sobre la protección de un entorno natural calificado como complejo serrano. Los socialistas, a través de su portavoz, Paco Algar; y del secretario general local, Jacob Lorenzo, también atribuyeron al equipo de gobierno popular actitudes de “desidia y dejadez”.

En una extensa intervención, Aurelio Fernández ha achacado al “desconocimiento” o a una postura basada en “ignorar los expedientes municipales” las declaraciones de los socialistas, afeándoles una estrategia que genera “preocupación y alarma social”. Por lo demás, el primer edil popular esgrimió que, en estos momentos, el patrimonio municipal en la Sierra de Aras consta de 118 hectáreas y, al suponer una superficie inferior a 400 hectáreas, el Ayuntamiento permanece eximido de realizar un Plan de Ordenación Forestal. El equipo de gobierno ha subrayado que el anterior plan databa de 1999 y sólo había sido objeto de una revisión puntual en el año 2008, hace más de 25 años.

Por lo demás, desde el Ayuntamiento aseguran que continúan explorando alternativas, a través de conversaciones con profesionales del sector, para recuperar el aprovechamiento ganadero como herramienta de prevención de incendios después de que, la finalización del contrato con el propietario privado de las instalaciones, de acuerdo a la versión municipal, haya provocado el cese de la actividad anterior de pastoreo.

Aurelio Fernández, en su comparecencia de este miércoles. / Manuel González

Mientras tanto, el monte se encuentra desbrozado, reafirman desde el Consistorio, y se ejecutarán los cortafuegos y demás actuaciones preventivas previstas en el plan de autoprotección.

Protocolo frente a altas temperaturas

Por último, ha recordado que se mantiene activo hasta el 30 de septiembre el protocolo local de actuación frente a las altas temperaturas, integrado en el Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. Este dispositivo contempla el seguimiento de personas vulnerables, visitas domiciliarias, atención telefónica y el acceso a espacios climatizados cuando las circunstancias lo requieran.

“Nuestro compromiso es una gestión basada en la planificación, la prevención y la información rigurosa a la ciudadanía”, señalaba el alcalde, “con el objetivo de seguir reforzando la capacidad de respuesta del municipio ante situaciones de riesgo relacionadas con incendios forestales y episodios de altas temperaturas”, fundamentalmente en épocas veraniegas.