El Infoca extingue el incendio de Adamuz tras casi un día de trabajo

El Infoca ha extinguido este miércoles el incendio forestal declarado en la tarde de ayer martes en el término municipal de Adamuz.

El fuego ha quedado extinguido a las 11.30 horas, unas 22 horas después de declararse en un paraje de olivares alejado del núcleo urbano, aunque próximo a la carretera que conecta Adamuz con Obejo.

Actuación rápida

El servicio autonómico, que cuenta con un Centro de Defensa Forestal en el propio municipio, movilizó rápidamente un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra y 18 efectivos terrestres, que lograron frenar el avance de las llamas. La columna de humo llegó a ser visible desde el municipio.

Imagen del incendio forestal de Adamuz. / CÓRDOBA

Pasadas las 18.00 horas del martes, el incendio quedó estabilizado y posteriormente controlado. Durante la mañana de este miércoles, dos grupos de especialistas, un técnico y un vehículo autobomba han trabajado en las labores de remate hasta lograr su extinción definitiva.

El incendio de Cerro Muriano, aún sin extinguir

Por el momento, el único incendio de la provincia que permanece sin extinguir es el de Cerro Muriano, declarado el pasado viernes y en el que continúan trabajando un grupo de especialistas, un vehículo autobomba y un técnico para su remate y extinción tras recorrer cerca de 200 hectáreas.