La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano

La edil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Baena y exalcaldesa de la localidad, Cristina Piernagorda, ha anunciado este miércoles que presentará en los próximos días su renuncia al acta de concejal y abandonará el grupo municipal popular. La exalcaldesa ha señalado que se trata de una decisión "muy difícil", pero que asegura haber tomado tras un profundo periodo de reflexión motivado por sus discrepancias con la dirección del partido en relación con el proyecto de instalación de una planta de biometano en el municipio.

Durante una comparecencia pública, Piernagorda ha explicado que ha querido hacer pública su decisión antes de la celebración del pleno ordinario de julio, previsto para este jueves, al que ha confirmado que no asistirá. La edil ha señalado que siempre ha sido "fiel y leal" al Partido Popular y que continúa sintiéndose orgullosa de pertenecer a esta formación, aunque considera que determinadas situaciones le han impedido continuar desempeñando su labor dentro del grupo municipal.

La concejal popular ha asegurado que, desde que el proyecto de la planta salió a información pública en noviembre de 2025, inició un proceso de estudio y análisis, recabando información de técnicos, vecinos, colectivos y experiencias de otros municipios. Tras ese trabajo, afirma haber llegado al convencimiento de que la planta supondría "más perjuicios que beneficios para Baena", mostrando desde entonces una posición contraria a su implantación.

Discrepancias con su partido en torno a la planta de biometano prevista en Baena

Según ha relatado, esa postura habría originado diversas discrepancias con el partido. Ha afirmado que recibió llamadas cuestionando su intervención en el pleno de noviembre de 2025 y que, posteriormente, se le impidió intervenir durante el debate de una moción sobre el biometano presentada por Izquierda Unida. Asimismo, ha denunciado que durante meses solicitó al Partido Popular de Baena que fijara una posición clara sobre este asunto sin obtener respuesta.

Piernagorda también ha vinculado su cese como portavoz municipal, acordado a comienzos de julio, con su negativa a modificar su postura respecto al proyecto. Ha explicado que representantes de la dirección provincial del PP le comunicaron que el partido respaldaría la planta si cumplía la legalidad vigente y que, además, recibió instrucciones de no responder a una solicitud de reunión formulada por la plataforma vecinal contraria al proyecto. En este sentido, ha mostrado su malestar al conocer posteriormente que dirigentes del PP sí mantuvieron finalmente ese encuentro.

Críticas a la dirección local del PP en Baena

La edil ha defendido que no está dispuesta a respaldar iniciativas contrarias a sus principios ni a "ponerse de perfil" en un asunto que considera trascendental para el futuro de Baena. "No voy a defender intereses privados ni de ningún partido por encima de los intereses de mi pueblo", ha manifestado.

Durante su intervención, también ha criticado la gestión de la dirección provincial del Partido Popular en Baena, asegurando que las recientes renuncias y ceses han "descabezado" al partido a pocos meses de las próximas elecciones municipales y afirmando que muchos afiliados comparten su preocupación por la situación interna.

Cabe recordar que el pasado 8 de julio el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Baena, Javier Vacas, y presidente del PP local, también anunciaba su renuncia al acta de concejal y su salida de la actividad política. Vacas señaló entonces que su dimisión ese debía a motivos personales y a nuevas oportunidades profesionales incompatibles con el desempeño de sus responsabilidades públicas.

Alegaciones contra el proyecto de la planta de biometano

Por otro lado, Cristina Piernagorda ha anunciado igualmente que presentó el pasado 7 de julio alegaciones ante la Junta de Andalucía contra el proyecto de la planta de biometano y ha reiterado que continuará colaborando con la plataforma ciudadana y con los colectivos que se oponen a su instalación, aunque ya no forme parte de la corporación municipal.

En la parte final de su comparecencia, la todavía concejal ha querido agradecer el respaldo recibido durante su trayectoria política a afiliados, simpatizantes, compañeros de candidatura y vecinos de Baena. También ha deseado suerte a quienes asumirán las responsabilidades dentro del grupo municipal tras su marcha y ha reivindicado la gestión realizada por el gobierno del Partido Popular durante el mandato 2019-2023, destacando que fueron "cuatro años muy positivos para Baena".

Por último, Cristina Piernagorda ha asegurado que inicia una nueva etapa centrada en su actividad profesional como abogada, aunque ha subrayado que seguirá implicada en la defensa de los intereses de Baena. "Hoy anuncio que me voy de concejal, pero voy a seguir trabajando por Baena y podéis contar conmigo para todo lo que necesitéis", ha concluido