La Diputación de Córdoba incorpora un patio de Educación Infantil al CEIP Genil de La Montiela en Santaella

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta Santaella, donde, acompañado por su alcaldesa, María Dolores Doblas, ha visitado la actuación realizada en el CEIP Genil de La Montiela, «una obra que nos permitirá mejorar unas instalaciones esenciales para este núcleo de población».

Según Fuentes, «se trata de una actuación que atiende a una necesidad concreta que se nos planteaba desde el Ayuntamiento y que permitirá disponer de un espacio de recreo diferenciado para el alumnado de Infantil. Una obra que financia íntegramente esta Diputación».

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que «el objetivo no es otro que dotar a esta infraestructura de un espacio que cumpla con las necesarias condiciones de seguridad, accesibilidad y uso para los más pequeños».

Con carácter urgente

«En esta ocasión hablamos de una pequeña intervención que tenía un carácter urgente, ya que atendía a razones de seguridad, puesto que había que dotar a esta zona de recreo de unas características adecuadas para niños y niñas muy pequeños», ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha insistido en que «los recursos destinados a los colegios siempre son pocos, porque siempre hay necesidades, como las que llaman ahora nuestra atención en este centro y que atajaremos para equipar con barreras de seguridad unos espacios indeterminados que ahora mismo hay en el patio. Una actuación que esperamos que esté concluida para finales de septiembre».

Visita institucional al colegio de Santaella. / CÓRDOBA

Inversión en Santaella

Durante su intervención, Fuentes ha hecho referencia a que «gracias a Diputación Invierte ponemos a disposición de Santaella un total de 223.295 euros, una cantidad importante que, sin duda, permitirá mejorar los servicios que se prestan a los vecinos y vecinas de este municipio del sur de nuestra provincia».

En otro orden de cosas, Fuentes ha señalado que «la Diputación se suma a los actos de celebración del centenario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro y Virgen de la Esperanza, una conmemoración que permitirá poner en valor su historia y su patrimonio gracias a un amplio programa de actividades de carácter cultural, social y de convivencia».

Por su parte, la alcaldesa de Santaella, María Dolores Doblas, ha agradecido al presidente de la Diputación su implicación directa «para convertir el patio del CEIP Genil en un espacio seguro para los más pequeños».