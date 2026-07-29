Cuatro rutas ‘Starlight’ por Córdoba para ver las Perseidas bajo uno de los cielos más limpios de España

Las Perseidas ya atraviesan el cielo este verano y se presentan, un año más, como una de las alternativas de ocio estival más atractivas para organizar un plan o una escapada nocturna sin necesidad de salir de la provincia de Córdoba.

La popular lluvia de estrellas, también conocida como Lágrimas de San Lorenzo, permanecerá activa entre el 17 de julio y el 24 de agosto, aunque su momento más esperado llegará durante la madrugada del 12 al 13 de agosto.

Uno de los mejores lugares de Córdoba para contemplar el fenómeno se encuentra en Los Pedroches, una comarca reconocida como Reserva Starlight y con puntos de observación distribuidos por sus 17 municipios. Ermitas, parques periurbanos, antiguas minas, castillos y parajes junto a embalses componen cuatro itinerarios con los que recorrer el norte de la provincia siguiendo las estrellas.

Contemplar las estrellas, una de las actividades del verano. / CÓRDOBA

La mejor noche para contemplar las Perseidas en 2026

El máximo de actividad se producirá durante la noche del miércoles 12 al jueves 13 de agosto. Según el Observatorio Astronómico Nacional, el periodo de mayor intensidad se espera entre las 4.00 y las 6.00 horas de la madrugada, aunque la actividad podría ser elevada desde las 23.00 horas del día 12 hasta avanzada la mañana del 13 de agosto.

Este año, el calendario lunar jugará este año a favor de los aficionados, ya que habrá luna nueva durante la tarde del 12 de agosto, por lo que el cielo permanecerá prácticamente libre de luz lunar durante la noche clave de este evento astronómico.

En condiciones óptimas y desde una zona rural verdaderamente oscura, la actividad puede rondar o superar el centenar de meteoros por hora. Sin embargo, la cantidad visible dependerá de factores como la contaminación lumínica, la nubosidad, la altura del radiante y la densidad de partículas que atraviese la Tierra en cada momento.

Los Pedroches, un observatorio al aire libre

La comarca de Los Pedroches pertenece a la red de destinos que trabajan para conservar la calidad del cielo nocturno y aprovecharla como recurso científico, ambiental y turístico. La comarca es Reserva Starlight desde 2016 y dispone de miradores en sus 17 municipios, además de observatorios en Añora, Cardeña y Villanueva del Duque y una Escuela Municipal de Astronomía en Villanueva de Córdoba.

Su extensa dehesa, la baja densidad de población y la existencia de enclaves alejados de las principales fuentes de iluminación convierten la comarca en un destino perfecto para practicar el astroturismo. Estos son los cuatro itinerarios que permiten recorrer sus principales puntos de observación.

Ruta 1: Cardeña, Conquista y Villanueva de Córdoba

El primer recorrido comienza en Cardeña, en el extremo noreste de la provincia y junto al parque natural de Cardeña y Montoro. El punto recomendado se encuentra en El Cerezo, una pequeña aldea a la que se accede desde el camino que parte de la calle Modesto Aguilera.

La segunda parada se sitúa, a unos 30 kilómetros, en Conquista. El enclave escogido es la ermita de San Gregorio, a la que se llega tomando la carretera provincial CP-314 en dirección a La Garganta y siguiendo posteriormente un desvío situado a la izquierda.

El itinerario termina en Villanueva de Córdoba, junto al Santuario de la Virgen de Luna. Una gran explanada situada en el entorno del templo ofrece espacio abierto y suficiente visibilidad para instalarse y contemplar el firmamento.

Ruta 2: El Guijo, Santa Eufemia, El Viso, Villaralto y Alcaracejos

La segunda propuesta parte de El Guijo, donde el punto de observación está situado en la ermita de las Tres Cruces.

Continúa en Santa Eufemia, uno de los municipios ubicados a mayor altitud de la comarca y próximo al límite entre Andalucía y Castilla-La Mancha. Su castillo, al que se accede mediante una pista forestal, ofrece un enclave elevado y poco afectado por la contaminación lumínica.

La siguiente parada se encuentra en El Viso, concretamente en la zona recreativa de La Colada, junto al embalse. Desde allí, el recorrido avanza hasta la ermita de la Divina Pastora de Villaralto y termina en Alcaracejos, en el paraje conocido como Pozo de la Benita.

Ruta 3: Torrecampo, Pedroche, Pozoblanco, Añora y Dos Torres

La tercera ruta comienza en la ermita de la Virgen de las Veredas, en Torrecampo. A unos diez kilómetros aparece la siguiente parada, la ermita de Piedrasantas de Pedroche, situada en una zona recreativa y alejada del alumbrado del núcleo urbano.

El itinerario continúa por la A-435 hasta Pozoblanco, donde el lugar propuesto es el Santuario de la Virgen de Luna. Posteriormente, se dirige al parque de San Martín de Añora y concluye en el paraje de San Isidro de Dos Torres.

Ermita de la Virgen de las Veredas, Torrecampo. / STARTLIGHT LOS PEDROCHES

Ruta 4: Villanueva del Duque, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque y Belalcázar

La última propuesta comienza en Villanueva del Duque, con dos posibles enclaves: el antiguo poblado de Minas del Soldado y la zona de multiaventura de la Dehesa Boyal, situada junto al observatorio.

La ruta prosigue hasta la ermita de Santo Domingo de Fuente la Lancha y continúa en Hinojosa del Duque, donde el punto de referencia se encuentra en Fuente La Zarza.

La última parada está en Belalcázar, en el entorno de Monte Malagón, que completa este recorrido por los principales cielos nocturnos de la comarca.