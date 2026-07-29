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Seguridad

Cinco nuevos patrulleros de última tecnología modernizan la flota de la Policía Local de Lucena

Con estos vehículos híbridos no enchufables, en modalidad de renting, se amplía la flota en una unidad

Nuevos vehículos de la Policía Local de Lucena.

Nuevos vehículos de la Policía Local de Lucena. / CÓRDOBA

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Manuel González

Manuel González

Córdoba

El parque móvil de la Policía Local de Lucena renueva y actualiza sus vehículos con la incorporación de cinco nuevos patrulleros híbridos y no enchufables.

El área municipal de Seguridad Ciudadana descarga una inversión de 277.440 euros, IVA aparte, aplicando, para este contrato, una modalidad de renting, por un período de 48 meses. El servicio implementado incorpora las prestaciones de mantenimiento general, seguro a todo riesgo sin franquicia y sustitución de piezas por desgaste.

Estos coches reemplazan a otros cuatro operativos con anterioridad, ampliándose en una unidad más la flota del cuerpo de seguridad local.

El alcalde, Aurelio Fernández, el concejal del ramo, Ángel Novillo, y José Pino, inspector-jefe de la Policía Local, han presentado este miércoles a los nuevos vehículos en la Plaza Nueva, justo delante de la casa consistorial. Todos ellos han coincidido en destacar “la modernización” en el plano operativo que comporta “este nuevo paso” de la Policía Local.

Presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de Lucena.

Presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de Lucena. / CÓRDOBA

Cinco vehículos con distintas funcionalidades

Tres de estos vehículos disponen de un kit especializado para el traslado de detenidos; dos están equipados para el desplazamiento de personal y otro combinará su uso para la Unidad de Tráfico, con un panel luminoso y programable a fin de informar de incidencias y controles.

Estos vehículos se dotan con un equipamiento concebido para priorizar la respuesta policial y la atención a la ciudadanía, según han señalado en la presentación.

Además, disponen de desfibriladores semiautomáticos, botiquines, etilómetros digitales, detectores de metales, extintores, dispositivos de señalización y tabletas rugerizadas para realizar gestiones desde el propio vehículo. Además, mantienen el sistema de blindaje y estrenan una rotulación Battenburg, recomendada por la Unión Europea para aumentar su visibilidad.

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Por otra parte, la delegación municipal de Seguridad Ciudadana ha recordado que, en próximas fechas, culminará otros proyectos como la instalación de cámaras de regulación y control del tráfico o la sustitución del armamento reglamentario. La plantilla, actualmente con 73 efectivos, incrementa en este año su nómina con cinco nuevos agentes, uno a través de la opción de movilidad y cuatro en prácticas con una toma de posesión prevista antes de que concluya 2026.

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