Cinco bomberos de la Diputación de Córdoba se suman al operativo contra los incendios forestales que afectan a Madrid, Ávila y Toledo

Córdoba vuelve a movilizarse ante una emergencia nacional. Cinco bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba partieron el martes hacia Ávila para incorporarse al operativo desplegado contra el incendio forestal que afecta desde hace varios días a zonas de Madrid, Ávila y Toledo.

Los efectivos tenían previsto desplazarse hasta el puesto de mando avanzado instalado en Navaluenga, para ser distribuidos entre las distintas zonas de intervención.

Los cinco profesionales cordobeses trabajan en las tareas de extinción del incendio, apoyo logístico y protección de las poblaciones amenazadas por las llamas, siguiendo las indicaciones de los responsables del operativo.

Bomberos de la Diputación antes de partir hacia Ávila. / CÓRDOBA

Refuerzo cordobés para el dispositivo de Navaluenga

"Estos cinco bomberos de la Diputación se suman así al resto de dotaciones que desde distintos puntos de España están acudiendo para intentar frenar un fuego que lleva activo desde el pasado día 22”, ha señalado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes. Asímismo, ha agradecido públicamente la disponibilidad de los profesionales desplazados, que trabajarán bajo la coordinación del puesto de mando de Navaluenga junto al resto de servicios de emergencia movilizados.

“Queremos agradecer la disponibilidad que han mostrado estos profesionales, que se pondrán a las órdenes del puesto de mando y trabajarán con los efectivos desplazados hasta la zona para intentar poner fin al infierno que viven los vecinos y vecinas”, ha remarcado.

El presidente de la institución provincial ha puesto en valor el compromiso de los bomberos del Consorcio Provincial de Córdoba ante emergencias que afectan directamente a la población y requieren la cooperación entre administraciones y servicios de extinción.

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Asimismo, Fuentes ha trasladado el apoyo de la Diputación de Córdoba a las personas que están sufriendo las consecuencias del incendio, especialmente a quienes han tenido que abandonar sus viviendas o permanecen pendientes de la evolución de las llamas.