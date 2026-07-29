El Ayuntamiento de Cabra contratará a diez desempleados durante seis meses con una ayuda de más de 300.000 euros de la Diputación de Córdoba

El Ayuntamiento de Cabra contratará a diez personas desempleadas mediante compromisos de seis meses de duración gracias a una subvención de 301.575 euros concedida por la Diputación de Córdoba dentro del programa provincial Diputación Invierte 2026. La iniciativa permitirá incorporar nuevo personal a distintos servicios municipales hasta el 30 de junio de 2027 y financiar, además, una nueva actuación de mejora en la urbanización Pedro Garfias.

Del montante total, 177.627 euros se destinarán a la contratación de un oficial de obras, un peón de obras, dos peones de jardinería, un peón de aguas, un peón de electricidad, un sepulturero-enterrador y tres administrativos. El Consistorio solicitará la cobertura de estos puestos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras que la selección se realizará mediante convocatoria pública y conforme a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

Los 123.947,89 euros restantes financiarán una nueva fase de las actuaciones de renovación de la urbanización Pedro Garfias, donde el Consistorio viene ejecutando diferentes intervenciones para modernizar las infraestructuras y recuperar espacios públicos.

Creación de empleo

El alcalde, Fernando Priego, ha destacado que más de la mitad de la subvención se destina directamente a la creación de empleo, al tiempo que permite seguir ejecutando inversiones en los barrios del municipio. El regidor señaló que la generación de oportunidades laborales continúa siendo una de las principales líneas de actuación del equipo de gobierno y subrayó la importancia de aprovechar las convocatorias de otras administraciones para reforzar las políticas municipales de empleo.

Priego ha recordado que este nuevo programa se suma a otras iniciativas actualmente en marcha, como Actívate Joven, que contempla 20 contratos y una inversión superior a 356.000 euros; las tres nuevas Escuelas Taller, con financiación superior al millón de euros para la contratación de 45 alumnos trabajadores y personal técnico; el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y el Programa de Fomento de Empleo Estable, cuya inversión conjunta supera los dos millones de euros, además del programa Diputación Contrata 2025, recientemente finalizado.

Medidas de apoyo al tejido empresarial local

El primer edil también incidió en las medidas de apoyo al tejido empresarial local, recordando que el Ayuntamiento destina este año más de 250.000 euros a ayudas para pequeñas y medianas empresas y ha reforzado su colaboración con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA) mediante una aportación extraordinaria de 25.000 euros.

"Nuestro objetivo es seguir reduciendo el desempleo, fomentar la creación de empresas, mejorar la empleabilidad de nuestros vecinos y aprovechar al máximo todas las oportunidades de financiación para generar riqueza y empleo en Cabra", concluyó el regidor.