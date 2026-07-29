El antiguo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil ya está libre de okupas y ahora la propiedad deberá tapiarlo y asegurar los accesos

El antiguo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil ya no tiene okupas. El procedimiento judicial de desalojo ha concluido y las autoridades han comprobado que el inmueble se encuentra actualmente sin ocupantes, según se ha informado este miércoles durante la reunión de la junta local de seguridad.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha explicado que el siguiente paso será requerir a la propiedad la ejecución de los trabajos necesarios para tapiar, cerrar y asegurar los accesos al edificio, con el objetivo de impedir que vuelva a ser ocupado.

Estas actuaciones deberán realizarse en cumplimiento de la orden de ejecución emitida previamente por el Ayuntamiento de Puente Genil para garantizar la seguridad del inmueble y de su entorno.

Medidas para impedir nuevas ocupaciones

La finalización del desalojo pone fin, al menos de manera provisional, a la situación de ocupación que afectaba al antiguo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil.

Ahora, la prioridad municipal pasa por evitar que el edificio vuelva a quedar expuesto a entradas no autorizadas. Para ello, la propiedad tendrá que acometer el cerramiento del recinto, el tapiado de posibles puntos de acceso y las actuaciones necesarias para asegurar puertas, ventanas y otras zonas vulnerables.

El Ayuntamiento pretende así reducir los riesgos asociados a un inmueble desocupado, como posibles nuevas ocupaciones, daños materiales o problemas de seguridad y convivencia en los alrededores.

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