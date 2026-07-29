Adif licita la mejora de la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, clave durante meses para conectar con Madrid tras el accidente de Adamuz

Adif ha sacado a licitación las obras para mejorar las instalaciones de la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, después de detectar distintas deficiencias que afectan al funcionamiento, la seguridad y el confort de los usuarios. El contrato cuenta con un presupuesto máximo de 108.589,73 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cinco meses. Las instalaciones desempeñaron un papel clavedurante meses en la conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid tras el accidente de Adamuz.

El pliego reconoce la existencia de problemas en las instalaciones de la estación y plantea una intervención destinada a «restablecer las condiciones óptimas de uso y confort». Entre las actuaciones previstas se encuentran la renovación de los acabados interiores y exteriores, la mejora de los aseos, la reparación de las discontinuidades existentes en el pavimento del aparcamiento y la adecuación de los accesos.

Las obras también contemplan la revisión y sustitución de los equipos de climatización, con el objetivo de garantizar el confort térmico y mejorar la eficiencia energética del edificio. A ello se sumará la sustitución de las puertas principales y otras intervenciones de cerrajería para reforzar la seguridad y la accesibilidad.

Una actuación reclamada por el deterioro de las instalaciones

La licitación concreta el compromiso trasladado anteriormente por responsables de Adif al alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, después de visitar la estación y comprobar sobre el terreno sus deficiencias. En aquel encuentro participaron la directora general de Planificación de Infraestructuras de Adif, Montserrat Rallo, y la subdirectora Mariem Redondo.

Adif anunció entonces la preparación de un contrato para atender las principales carencias de la terminal ferroviaria.

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Tras el accidente ferroviario de Adamuz, que obligó a interrumpir la circulación por la principal línea de alta velocidad, la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches desempeñó un papel clave en el dispositivo alternativo habilitado por Renfe para enlazar Adalucía con Madrid y el centro de la Peninsula en general. La terminal se convirtió en el centro de los transbordos por carretera desde Córdoba capital, desde donde los viajeros pudieron continuar su trayecto hacia Madrid en trenes de alta velocidad.