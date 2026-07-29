Sanidad
El 70% de los contagios de Virus del Nilo se desarrolla sin síntomas
María Ángeles Risalde recomienda medidas de protección como ropa clara, mosquiteras y repelentes para evitar la picadura del mosquito transmisor
El 70% de las infecciones en humanos por el Virus del Nilo se desarrollan sin síntomas, según ha declarado este miércoles María Ángeles Risalde, directora del Centro Andaluz de Investigación Zoonosis y Enfermedades Emergentes (CAIZEM), una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba y la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO).
La mayoría de los casos evolucionan sin sintomatología clínica, que habitualmente aparece en personas con factores de riesgo. Los efectos del contagio por Virus del Nilo, en los pocos casos que se han registrado en Andalucía (ninguno en Córdoba), suelen ser encefalitis, dolores de cabeza, pérdida de conciencia o de coordinación motora, exceso de salivación o incluso "en algunos casos apatía", según ha explicado Risalde.
Cuando aparecen estos síntomas, incluso si son de carácter leve, es cuando "se le hacen las pruebas al paciente", en palabras de la directora del Centro de Zoonosis. Ante cualquier de estos efectos, Risalde recomienda acudir a un centro para realizar los análisis.
Más riesgo de contagio en Andalucía
Precisamente ahora existe un mayor riesgo de contagio en Andalucía, sobre todo "donde tenemos humedales permanentes, como en el caso de arrozales, pero también el estancamiento estacional del agua" puede favorecer la transmisión del virus, según la responsable del Centro de Zoonosis.
Risalde ha dado algunos consejos para protegerse de las picaduras del mosquito, "sobre todo en momentos del día donde hay más posibilidad de infectarse, al amanecer y al atardecer y si una persona está en zona de riesgo". Entre otras cosas, recomienda una ropa clara o emplear mosquiteras y repelentes.
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