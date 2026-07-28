Lucena refuerza la limpieza y el desbroce de márgenes de carreteras, cunetas y cauces contra incendios e inundaciones

Nuevo ciclo en Lucena de limpieza y adecuación de márgenes, cunetas y cauces públicos en los tramos urbanos, tanto de carreteras como del río Lucena. El personal municipal aborda estos días el mantenimiento del entorno de la carretera Nacional 331 y, en próximas jornadas, estas labores específicas se desplazan a otros trayectos viarios.

En próximos días, después de recibir la oportuna autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Consistorio afrontará, nuevamente, la limpieza de los tramos del río Lucena que rodean el casco urbano.

Estas actuaciones tratan, de un lado, por prevenir potenciales incendios, en esta época de verano, y, también, preparar estos sectores frente a las inundaciones por episodios de tormentas.

Para la actuación en el río Lucena, el Consistorio ha cursado un contrato específico, ya adjudicado a la empresa correspondiente, a través del sistema dinámico de adquisición.

Una máquina trabaja en el desbroce y limpieza de cunetas en Lucena. / CÓRDOBA

Acciones planificadas en numerosas zonas forestales

Desde el gobierno municipal, Javier Pineda, concejal de Obras y Servicios Operativos, ha asegurado que, anualmente, el Ayuntamiento planifica estas actuaciones de control y cuidado de multitud de zonas forestales, extendiéndose la continuidad a los últimos tres años. En cambio, indicaba Pineda, de acuerdo a los registros municipales, anteriormente, con sucesivos gobiernos locales socialistas, “no se había solicitado ninguna autorización” en la década anterior a 2023.

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El Ayuntamiento ha manifestado que estas actuaciones permiten mejorar el mantenimiento del entorno, favorecer la visibilidad y reforzar la seguridad en esta vía, ejecutándose mediante la contratación de equipos y maquinaria de apoyo a los recursos municipales.