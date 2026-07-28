Intervención municipal
Lucena refuerza la limpieza y el desbroce de márgenes de carreteras, cunetas y cauces contra incendios e inundaciones
El Ayuntamiento de Lucena inicia un ciclo de limpieza y adecuación de márgenes, cunetas y cauces urbanos para prevenir incendios y prepararse ante posibles inundaciones
Nuevo ciclo en Lucena de limpieza y adecuación de márgenes, cunetas y cauces públicos en los tramos urbanos, tanto de carreteras como del río Lucena. El personal municipal aborda estos días el mantenimiento del entorno de la carretera Nacional 331 y, en próximas jornadas, estas labores específicas se desplazan a otros trayectos viarios.
En próximos días, después de recibir la oportuna autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Consistorio afrontará, nuevamente, la limpieza de los tramos del río Lucena que rodean el casco urbano.
Estas actuaciones tratan, de un lado, por prevenir potenciales incendios, en esta época de verano, y, también, preparar estos sectores frente a las inundaciones por episodios de tormentas.
Para la actuación en el río Lucena, el Consistorio ha cursado un contrato específico, ya adjudicado a la empresa correspondiente, a través del sistema dinámico de adquisición.
Acciones planificadas en numerosas zonas forestales
Desde el gobierno municipal, Javier Pineda, concejal de Obras y Servicios Operativos, ha asegurado que, anualmente, el Ayuntamiento planifica estas actuaciones de control y cuidado de multitud de zonas forestales, extendiéndose la continuidad a los últimos tres años. En cambio, indicaba Pineda, de acuerdo a los registros municipales, anteriormente, con sucesivos gobiernos locales socialistas, “no se había solicitado ninguna autorización” en la década anterior a 2023.
El Ayuntamiento ha manifestado que estas actuaciones permiten mejorar el mantenimiento del entorno, favorecer la visibilidad y reforzar la seguridad en esta vía, ejecutándose mediante la contratación de equipos y maquinaria de apoyo a los recursos municipales.
- La cordobesa Triana pasa a la final de La Voz Kids con el respaldo de Luis Fonsi: “Lo vivo todo muy intensamente”
- El incendio de Cerro Muriano, entre los seis mayores de Córdoba en una década: el precedente de 2007 arrasó 4.100 hectáreas
- Los bomberos evitan que un grave incendio se propague entre las viviendas del casco histórico de Baena
- José Muñiz y Terrones, el coronel de Cabra que revolucionó el pensamiento militar español en el siglo XIX
- La fiesta no para en agosto: este es el calendario de las ferias y verbenas más populares de los pueblos de Córdoba
- Fallece a los 102 años Juan Ureña Bonilla, el 'Jefe' de Fernán Núñez que dejó huella en las cofradías y en fútbol
- Un museo al aire libre con 14 murales en la Subbética cordobesa: así es la nueva ruta para recorrer sus pueblos mediante arte urbano
- Córdoba estrena aeródromo para la lucha contra incendios con una pista de 1.200 metros