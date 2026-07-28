IU empezará a elegir sus candidatos a alcaldías de Córdoba a partir de septiembre

La Coordinadora Provincial de Izquierda Unida Córdoba ha aprobado su hoja de ruta de cara a las próximas elecciones municipales, con el objetivo de «seguir construyendo una alternativa de izquierdas fuerte, cercana y útil para la ciudadanía, capaz de dar respuesta a los problemas reales de nuestros pueblos y ciudades», según ha indicado la organización en un comunicado.

Durante los próximos meses se celebrarán unas jornadas municipalistas en las que participarán cargos públicos, militantes, asociaciones, colectivos sociales y personas vinculadas a los distintos municipios de la provincia. Estos encuentros servirán para analizar los retos de cada localidad y recoger propuestas que permitan elaborar programas «pegados a la realidad y con respuestas concretas».

«Queremos que nuestros programas hablen de los problemas diarios de la gente: de la vivienda, del empleo, de los servicios públicos, del transporte, de los cuidados, de las oportunidades para los jóvenes, del mantenimiento de nuestros pueblos y de cómo garantizar que nadie tenga que marcharse porque su municipio no le ofrece futuro», han explicado.

Asamblea de IU celebrada en 2025, con Sebastián Pérez en primer plano. / A. J. González

El comienzo del proceso

A partir del próximo mes de septiembre, Izquierda Unida iniciará los procesos para elegir a sus candidatos y candidatas en los municipios de la provincia de Córdoba. La organización apuesta por «personas vinculadas a sus pueblos, que conozcan sus necesidades, sean reconocidas por sus vecinos y vecinas y representen la forma de hacer política cercana que siempre ha defendido Izquierda Unida».

La formación trabaja con el objetivo de presentar candidaturas en prácticamente todos los municipios de la provincia, convencida de que cuenta con «una organización fuerte, con implantación y capacidad para ser la alternativa real de la izquierda en Córdoba».

Además, la Coordinadora Provincial ha vuelto a reivindicar la importancia de la unidad de la izquierda. «Hace cuatro años fuimos capaces de alcanzar candidaturas de unidad en muchos lugares y vamos a seguir trabajando en esa dirección, buscando acuerdos con todas las fuerzas políticas situadas en la izquierda para sumar, ser más fuertes y ofrecer una mejor respuesta a la ciudadanía», han afirmado.

La organización afronta este proceso «con ilusión, fuerza y la experiencia de una formación profundamente arraigada al territorio», con presencia en toda la provincia, más de 120 concejales y concejalas y varias alcaldías desde las que «se ha demostrado que otra manera de gobernar es posible, con ayuntamientos cercanos, comprometidos y al servicio de la gente».