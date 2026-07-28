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Sucesos

El Infoca actúa en un incendio forestal declarado en Adamuz

El fuego se ha iniciado cerca de la carretera que conecta con Obejo

Imagen del incendio forestal de Adamuz.

Imagen del incendio forestal de Adamuz. / CÓRDOBA

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Efectivos aéreos y terrestres del Infoca trabajan en un incendio forestal declarado en la tarde de este martes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

Según informa el servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía, el fuego se ha declarado a las 13.35 horas en un paraje próximo a la carretera que conecta Adamuz con Obejo.

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En la zona trabajan actualmente un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra y 18 efectivos terrestres, que tratan de frenar el avance de las llamas.

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