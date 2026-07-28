Fuente Palmera de Boda incorpora al sector joyero de Córdoba en su 19ª edición para "proyectar al exterior una imagen de calidad y excelencia"

La moda nupcial de Fuente Palmera y la joyería cordobesa caminarán juntas en una edición que aspira a reforzar el talento creativo de la provincia. Fuente Palmera de Boda ha presentado esta mañana, en la sede de Fundación Antonio Gala de la capital cordobesa, el cartel de su 19ª edición, que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 en la Plaza Real y el Centro Comercial Abierto del municipio.

La principal novedad será la incorporación del sector joyero cordobés, representado por la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy. Esta alianza permitirá conectar dos actividades especialmente relevantes para la economía provincial: la moda nupcial de Fuente Palmera y la joyería de Córdoba.

El presidente de la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame, ha destacado esta incorporación y ha agradecido a San Eloy su decisión de sumarse al proyecto. Según ha señalado, Fuente Palmera de Boda se ha convertido, tras diecinueve ediciones, en “una carta de presentación y de valor” para las empresas participantes.

Público en la presentación del cartel de la 19ª edición de Fuente Palmera de Boda en la sede de la Fundación Antonio Gala en Córdoba. / Manuel Murillo

Moda nupcial y joyería, una alianza con proyección

El presidente de la asociación joyera, Isidoro García-Escribano, ha explicado que la participación del sector supone una apuesta firme por Fuente Palmera de Boda y por el proyecto CórdobaDModa.

“Fuente Palmera de Boda es un magnífico ejemplo de cómo la profesionalidad, la especialización y el trabajo conjunto pueden convertir un evento en un referente”, ha afirmado García-Escribano.

El Ayuntamiento de Fuente Palmera también ha subrayado las oportunidades que abre esta colaboración. El concejal de Cultura, Quique González, ha recordado que Fuente Palmera es referente de la moda nupcial, mientras que Córdoba destaca por su tradición joyera. “Si hablamos de talento, Córdoba tiene mucho que decir”, ha señalado.

También ha participado en la presentación el vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba y presidente de Iprodeco, Félix Romero, que ha resaltado la capacidad del conocido como Pueblo de las Novias para transformar “el conocimiento artesanal, la empresa familiar y el talento local en industria, comercio, empleo, formación y proyección internacional”.

Romero ha situado a Fuente Palmera como “capital del talento nupcial y de la moda de novia”, un lugar en el que el diseño cordobés se convierte en empleo, experiencia y proyección exterior.

En representación del Ayuntamiento de Fuente Palmera, el tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Quique González, ha destacado que se presenta “una nueva edición de un proyecto que nació como feria y que se ha convertido en una auténtica marca que identifica a un pueblo y a un sector económico”.

“Fuente Palmera de Boda es uno de esos proyectos que trascienden el propio evento. Durante cuatro días convierte a nuestro municipio en un gran escaparate, pero durante todo el año impulsa nuestra economía, fortalece nuestra marca y proyecta el nombre de Fuente Palmera mucho más allá de nuestro término”, ha explicado González.

Además, ha incidido en las posibilidades que abre la unión de dos sectores especialmente representativos de la provincia. “Fuente Palmera es hoy un referente de la moda nupcial y Córdoba lo es de la joyería. Si hablamos de talento, Córdoba tiene mucho que decir”, ha señalado el tercer teniente de alcalde.

El cartel anunciador

Tras las intervenciones, se ha procedido a descubrir el cartel anunciador de la 19ª edición. Su autora, Eva Vega, ha explicado la idea y el proceso creativo de una obra que traslada al lenguaje artístico la propuesta de Fuente Palmera de Boda para 2026, estableciendo una conexión entre la moda nupcial y la joyería cordobesa.

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El cartel representa el concepto «El arte de crear Córdoba», poniendo el foco en la capacidad de la provincia para convertir el oficio en belleza, la tradición en futuro y el producto local en una propuesta contemporánea con identidad propia.