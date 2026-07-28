Fallece a los 91 años el sacerdote lucentino Manuel González Palma

Ha fallecido a los 91 años en Lucena el sacerdote diocesano Manuel González Palma, permanente servidor de la Iglesia como comunidad universal y con una comprometida predilección por la formación cristiana y humana de los jóvenes. Este sacerdote lucentino nació el 3 de agosto de 1934 y consagró su vida al sacerdocio desde el 21 de junio de 1959. Licenciado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma, obtuvo también las licenciaturas en Teología, en la Facultad de Granada, y de Filosofía y Letras, por la Universidad de Murcia.

Entre sus diferentes misiones pastorales, promovió misas especialmente destinadas a los jóvenes y conformó un grupo de matrimonios para compartir asesoramiento pastoral. Ejerció un fiel testimonio de vocación por una Iglesia conciliar, sinodal, de acogida y en salida, junto a grupos de cristianos de base. Acompañado por otros artífices, impulsó, en otra de las facetas de su vida, el programa La nueva utopía, en Videoluc Televisión.

En Córdoba, fue director espiritual del IES Séneca; capellán del colegio La Asunción y del hospital Cruz Roja; profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario Mayor; y docente de Religión en el IES López Neyra. En su estancia en la capital cordobesa, desempeñó a su vez la faceta de director espiritual de la hermandad filial de la Virgen de Araceli.

Admirador y devoto del papa Francisco y de su continuador, el papa León XIV, en Lucena, asumió la labor pastoral en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol y colaboró activamente en varias parroquias, oficiando eucaristías, por largos períodos, en la iglesia del Carmen, la ermita del Valle, con los residentes en Jesús Abandonado, y el antiguo convento de las Carmelitas Descalzas. Desde 2004, estaba adscrito a la iglesia parroquial de San Mateo Apóstol.

En el plano académico, logró la oposición como profesor de Latín y Griego, impartiendo clase en el municipio sevillano de Morón de la Frontera y en Lucena.

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La misa exequial, presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, González, tendrá lugar este miércoles, 29 de julio, a las 10:30 horas, en la iglesia de San Mateo de Lucena.