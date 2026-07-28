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La Diputación de Córdoba convoca ayudas de hasta 2.000 euros para personas con dependencia y discapacidad

El organismo provincial destina 200.000 euros a la adquisición de medios que mejoren la autonomía de personas dependientes, con discapacidad o en proceso oncológico

Dos personas con movilidad reducida, en una calle de Córdoba.

Dos personas con movilidad reducida, en una calle de Córdoba. / A. J. González

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), organismo de la Diputación de Córdoba, pone en marcha una convocatoria para la concesión de ayudas por un importe total de 200.000 euros destinadas a sufragar gastos de adquisición de medios materiales técnicos, funcionales o instrumentales que mejoren la autonomía y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, con discapacidad o en proceso oncológico.

Los beneficiarios de estas ayudas serán las personas que residan en municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia de Córdoba, que tengan reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus grados (aquellas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%) y pacientes oncológicos en proceso terapéutico.

Las adaptaciones cubiertas por las ayudas

La convocatoria establece ayudas para adaptaciones del hogar, como camas articuladas, mesas auxiliares, asientos elevadores, extensores de patas para elevar muebles; ayudas a la alimentación, como vajillas adaptadas, cubiertos con mandos anatómicos, tablas de cortas antideslizantes; y otras para la higiene personal, como sillas de duchas con ruedas, asideros en duchas, sistemas de lavado tipo bidé. También serán subvencionables dispositivos de comunicación para personas con movilidad reducida y prótesis capilar adaptada o peluca oncológica.

Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria obras de adecuación funcional de hogares como las obras necesarias para la instalación, si fuera posible, de las ayudas técnicas y funcionales; y las gafas graduadas para corregir defectos de refracción y los audífonos.

Irene Aguilera, en la presentación de las ayudas.

Irene Aguilera, en la presentación de las ayudas. / CÓRDOBA

En ningún caso la subvención otorgada podrá ser superior al 80% del coste total ni a 2.000 euros. La ayuda tendrá carácter prepagable, una vez que se haya publicado la resolución definitiva, salvo que la actividad ya se hubiera realizado, en cuyo caso se abonará previa justificación por el beneficiario. Y se sufragará total o parcialmente aquellos medios materiales técnicos, funcionales o instrumentales adquiridos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2027 (ambos incluidos).

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 24 de agosto.

La responsable del área en la institución provincial, Irene Aguilera, ha incidido en que “estas ayudas tienen también el propósito de mejorar la capacidad de las personas cuidadoras para llevar a cabo las actuaciones básicas en la vida diaria en su domicilio habitual”.

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La delegada de Derechos Sociales ha destacado que “el objetivo principal de esta convocatoria es garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad o dependencia puedan seguir residiendo en sus hogares con las mayores cotas de dignidad y autonomía posibles”.

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