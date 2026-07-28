Detenido en la localidad cordobesa de Puente Genil tras agredir a una mujer embarazada y expulsarla de casa con su hija

La Policía Local de Puente Genil y la Guardia Civil han detenido a un hombre por un presunto delito de violencia de género en el ámbito familiar. Según ha explicado la Policía Local, los agentes recibieron una llamada del servicio de emergencias en la que se alertaba de un posible caso de violencia de género, “ya que al otro lado del teléfono una mujer embarazada y muy alterada, solicitaba ayuda tras haber sido presuntamente agredida y expulsada de su vivienda junto a su hija de corta edad”.

Ante esta situación los agentes se desplazaron hasta esta vivienda solicitando apoyo de los efectivos del instituto armado. A la llegada de ambos, localizaron a la mujer y a la hija en el exterior del inmueble, por lo que se les prestó protección y asistencia inmediata. En paralelo, se procedió a la localización del individuo, que fue detenido por la Guardia Civil y trasladado a dependencias oficiales para la continuación de diligencias.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro sanitario

Los agentes de la Policía Local trasladaron a la mujer a un centro sanitario para recibir asistencia médica, y, posteriormente, a las dependencias de la Guardia Civil, para la formalización de la denuncia, “garantizando en todo momento el bienestar de la menor junto a su madre”.

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La Policía Local reitera en su comunicado que “esta intervención vuelve a poner de manifiesto la importancia de la colaboración permanente entre la Policía Local de Puente Genil y la Guardia Civil, que permite ofrecer una respuesta rápida, eficaz y centrada en la protección de las víctimas”, una cooperación que, en la ciudad, “es una herramienta esencial para proteger a quienes más lo necesitan”.