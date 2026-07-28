Mercedes Martín, meteoróloga: "Palma del Río llegará a los 43 grados en la ola de calor que llega esta semana a Córdoba"

"Palma del Río llegará a los 43 grados en la ola de calor que llega esta semana a Córdoba", ha advertido Mercedes Martín, meteoróloga de Antena 3, sobre el episodio de calor extremo que afectará a la provincia a partir de este miércoles 29 de julio. Se trata de la cuarta ola de calor de la temporada en España, que según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se prolongará al menos hasta el domingo 2 de agosto, con opción de extenderse durante la semana siguiente. "La cuarta ola de calor comenzará el miércoles y se prolongará hasta la próxima semana", ha confirmado Martín.

El foco más intenso del episodio se situará en el valle del Guadalquivir, y Córdoba será una de las provincias más castigadas. Las previsiones apuntan a que Palma del Río encadenará jornadas de calor extremo entre el jueves y el domingo, con el pico de 43 grados llegando en el tramo final de la semana, coincidiendo con las mínimas que en la zona podrían no bajar de los 22-24 grados, lo que dará lugar a noches tropicales.

Palma del Río, en el foco del Guadalquivir

El repunte térmico no será un fenómeno aislado en la provincia. Ya este lunes, antes incluso del inicio oficial de la ola de calor, las máximas en el valle del Guadalquivir rondaban los 38 grados, y la tendencia al alza se mantendrá de forma sostenida hasta el miércoles, cuando el ascenso térmico se generalice en el centro y el este peninsular. A partir de ese día, zonas bajas del sur y el centro de la Península —entre ellas el entorno cordobés— volverán a superar los 40 grados.

La meteoróloga, que ha incidido en la situación que vivirá este municipio cordobés, ha explicado que la incertidumbre crece en la segunda mitad de la semana, aunque ha avanzado que el calor intenso persistirá en la mayoría de las áreas afectadas, con la posibilidad de ligeras oscilaciones diarias según la zona. Las probabilidades de lluvia, ha añadido, serán mínimas en el conjunto del territorio, salvo en la cornisa cantábrica.

Un hombre se refresca en una fuente en Córdoba capital / CÓRDOBA

El calor golpea también al resto de Andalucía

La comunidad andaluza no se librará del episodio más allá de Córdoba. En Écija (Sevilla), las previsiones sitúan las máximas en 42 grados el jueves, 44 el viernes, 43 el sábado y de nuevo 44 el domingo, con mínimas que podrían mantenerse en torno a los 25 grados durante el fin de semana. Un patrón similar se espera en Andújar (Jaén), donde también se podrían rozar los 44 grados el viernes, tras una progresión de 42, 41 y 42 grados entre martes y jueves.

El riesgo de incendios forestales se dispara igualmente en la región: desde este martes, el peligro pasará a niveles muy altos o extremos en la práctica totalidad del país, con Andalucía entre las comunidades ya señaladas este lunes con valores muy altos o extremos, junto a Extremadura, Aragón, Cataluña y las zonas mediterráneas. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), del programa Copernicus de la Comisión Europea, España acumulaba hasta el 26 de julio unas 153.000 hectáreas quemadas, muy por encima de la media anual de la última veintena de años, cifrada en 95.000 hectáreas.