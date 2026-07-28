Dormir bajo las Perseidas en Córdoba: una casa Starlight, un glamping entre árboles y una burbuja

La temporada de las Perseidas ya ha comenzado y Córdoba vuelve a mirar al cielo para contemplar las también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. Esta popular lluvia de estrellas permanece activa este año entre el 17 de julio y el 24 de agosto y alcanzará su momento de mayor intensidad alrededor de la noche del 12 al 13 de agosto.

Este 2026, la lluvia de estrellas llega, además, con el aliciente de una Luna nueva que favorecerá la observación del cielo nocturno al dejar el firmamento prácticamente libre de iluminación lunar.

Además de los puntos habituales para contemplar las Perseidas en la capital y la provincia, quienes quieran enriquecer esta experiencia pueden disfrutar de las Perseidas desde varios alojamientos rurales concebidos para mantener el contacto con el paisaje y, en algunos casos, poder observar el cielo desde la propia habitación.

Una casa rural ligada a la Reserva Starlight, una suite elevada entre los árboles y una burbuja transparente en la Subbética conforman tres propuestas diferentes para convertir las Perseidas en una escapada única este verano.

Espacio Starlight en Los Pedroches / CÓRDOBA

Casa Rural Obejuelo, en el corazón de Los Pedroches

La Casa Rural Obejuelo se encuentra en Villanueva de Córdoba, en plena dehesa de Los Pedroches y rodeada por uno de los grandes bosques de encinas de Europa. El establecimiento ocupa un cortijo andaluz del siglo XIX, restaurado y adaptado para alojar a grupos de hasta 12 personas.

Su principal atractivo durante las noches de verano es su proximidad a los puntos de observación de la Reserva Starlight de Los Pedroches, un territorio reconocido por la calidad y oscuridad de su cielo nocturno. La Fundación Starlight distingue precisamente aquellos espacios comprometidos con la protección del firmamento frente a la contaminación lumínica y con el desarrollo de actividades de divulgación astronómica.

Casa Rural Obejuelo. / CASA RURAL OBEJUELO

Desde la casa rural se pueden seguir itinerarios de astroturismo de manera libre y también contratar actividades privadas. El establecimiento ofrece, entre otras propuestas, experiencias que combinan restauración, observación del cielo y espectáculos flamencos bajo las estrellas, además de disponer a 11 kilómetros de un mirador astronómico.

Es la alternativa más apropiada para familias o grupos que buscan una estancia rural completa y desean aprovechar la noche de las Perseidas para conocer los cielos de Los Pedroches.

La Dehesa Experiences, una suite entre las copas de los árboles

A unos 44 kilómetros de Córdoba capital, en el término municipal de Adamuz, La Dehesa Experiences propone una modalidad de alojamiento a medio camino entre la cabaña rural y el glamping.

Sus suites se levantan varios metros sobre el suelo y se integran entre encinas, olivos y pinares. Algunas disponen de terraza y piscina privada, lo que permite pasar prácticamente toda la estancia al aire libre, pero con los servicios propios de un alojamiento turístico.

Habitación burbuja en La Dehesa Experiences / LA DEHESA EXPERIENCES

Entre sus opciones se encuentra la denominada Suite Starlight, orientada especialmente a quienes desean disfrutar del cielo nocturno desde un entorno natural alejado de la iluminación urbana. La experiencia puede completarse con restauración y actividades en la naturaleza.

Es una propuesta especialmente atractiva para parejas que busquen una escapada diferente durante el máximo de las Perseidas, aunque el complejo también cuenta con alojamientos preparados para familias.

Una burbuja transparente en Almedinilla

La tercera opción se encuentra en el extremo suroriental de la provincia, en el Cortijo Colomo, en Almedinilla. Este establecimiento rural cuenta con una habitación burbuja transparente situada en plena naturaleza y rodeada por el paisaje montañoso de la Subbética cordobesa.

La estructura permite contemplar el cielo desde la cama y disfrutar del amanecer sin salir del alojamiento. Además, el establecimiento destaca que solo dispone de una burbuja, separada de otras parcelas y concebida para ofrecer privacidad.

Habitación burbuja en el Cortijo Colomo / CORTIJO COLOMO

La estancia se puede personalizar con cenas al aire libre, productos gastronómicos de elaboración propia o detalles especiales. Su emplazamiento, entre olivares y zonas de sierra, reduce la presencia de luces artificiales y permite vivir las Perseidas como una experiencia íntima en plena naturaleza.