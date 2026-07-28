Sucesos
De Suiza a Palma del Río (Córdoba): detenido en plena calle un fugitivo reclamado por delitos graves
El hombre había abandonado el país helvético y atravesado Francia antes de ocultarse en el municipio cordobés
La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río a un hombre sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Suiza por su presunta implicación en varios delitos graves. El fugitivo fue localizado y arrestado en la vía pública después de una investigación que incluyó seguimientos y vigilancias discretas.
Los agentes tuvieron conocimiento de la orden internacional el pasado 3 de julio y la información disponible apuntaba a que el reclamado podía encontrarse oculto en la localidad cordobesa de Palma del Río después de abandonar Suiza y atravesar territorio francés.
A partir de esos indicios, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil en el municipio cordobés puso en marcha una investigación para localizar al sospechoso y conocer sus movimientos.
Seguimientos y vigilancias discretas
Los agentes realizaron distintas gestiones de localización, seguimientos y vigilancias discretas. Estas pesquisas permitieron determinar los desplazamientos habituales del fugitivo y preparar el dispositivo para proceder a su arresto.
La operación culminó durante la mañana del pasado lunes 13 de julio, cuando la Guardia Civil localizó al reclamado en una vía pública de Palma del Río y procedió a su detención.
Tras el arresto, los investigadores instruyeron las diligencias correspondientes y comunicaron la actuación a las autoridades judiciales y policiales competentes.
A disposición de la Audiencia Nacional
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar el procedimiento para su entrega a las autoridades suizas.
La actuación se enmarca en los mecanismos de cooperación judicial internacional establecidos para localizar y detener a personas reclamadas por otros países.
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