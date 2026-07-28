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De Suiza a Palma del Río (Córdoba): detenido en plena calle un fugitivo reclamado por delitos graves

El hombre había abandonado el país helvético y atravesado Francia antes de ocultarse en el municipio cordobés

El detenido en el puesto de la Guardia Civil en Palma del Río

El detenido en el puesto de la Guardia Civil en Palma del Río / CÓRDOBA

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María Roso

La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río a un hombre sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Suiza por su presunta implicación en varios delitos graves. El fugitivo fue localizado y arrestado en la vía pública después de una investigación que incluyó seguimientos y vigilancias discretas.

Los agentes tuvieron conocimiento de la orden internacional el pasado 3 de julio y la información disponible apuntaba a que el reclamado podía encontrarse oculto en la localidad cordobesa de Palma del Río después de abandonar Suiza y atravesar territorio francés.

A partir de esos indicios, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil en el municipio cordobés puso en marcha una investigación para localizar al sospechoso y conocer sus movimientos.

Seguimientos y vigilancias discretas

Los agentes realizaron distintas gestiones de localización, seguimientos y vigilancias discretas. Estas pesquisas permitieron determinar los desplazamientos habituales del fugitivo y preparar el dispositivo para proceder a su arresto.

La operación culminó durante la mañana del pasado lunes 13 de julio, cuando la Guardia Civil localizó al reclamado en una vía pública de Palma del Río y procedió a su detención.

Tras el arresto, los investigadores instruyeron las diligencias correspondientes y comunicaron la actuación a las autoridades judiciales y policiales competentes.

A disposición de la Audiencia Nacional

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar el procedimiento para su entrega a las autoridades suizas.

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La actuación se enmarca en los mecanismos de cooperación judicial internacional establecidos para localizar y detener a personas reclamadas por otros países.

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