La Comisión de Patrimonio Histórico de Córdoba da el visto bueno a la conservación de la Torre del Reloj del Castillo de Iznájar

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha informado favorablemente el proyecto de conservación y puesta en valor de la Torre del Reloj del Castillo de Iznájar, una actuación destinada a mejorar la conservación de este singular elemento patrimonial y facilitar su visita pública a partir de los resultados obtenidos en los recientes trabajos arqueológicos realizados en el monumento.

La intervención prevista permitirá profundizar en el conocimiento histórico del inmueble, recuperar elementos originales actualmente ocultos y garantizar la adecuada protección de una de las construcciones más representativas del recinto amurallado de Iznájar.

La historia de la Torre del Reloj

La Torre del Reloj forma parte de la alcazaba de la Villa de Iznájar y se sitúa en el frente sur del recinto defensivo, flanqueando el antiguo acceso en recodo a la fortaleza. Los estudios arqueológicos desarrollados han permitido constatar que el núcleo original de la torre corresponde a una construcción en tapial datada entre finales del siglo XI y el siglo XII, que fue reformada y ampliada durante la segunda mitad del siglo XIV, en el marco de las mejoras defensivas impulsadas durante el reinado de Pedro I.

Asimismo, las investigaciones han documentado la importante transformación acometida en el siglo XVIII para instalar el reloj, actuación que modificó la configuración interior de la torre y dio lugar al actual cuerpo superior que alberga la campana.

Así será la actuación

Entre las actuaciones previstas destaca la sustitución de la actual escalera exterior, de construcción contemporánea y sin valor patrimonial, por una nueva estructura ligera de acero galvanizado que permitirá recuperar la visión de los paramentos históricos originales. También se contempla la prolongación del pasadizo interior para facilitar la comprensión del funcionamiento defensivo de la torre durante el siglo XIV, así como la restauración de la escalera interior, del adarve y de distintos elementos constructivos conservados.

Igualmente, se procederá a la eliminación de revestimientos y añadidos inadecuados realizados en etapas recientes, la consolidación de fábricas históricas de mampostería y tapial, la recuperación del pavimento empedrado original de la cubierta, actualmente oculto bajo una capa de cemento, así como la restauración de los paramentos exteriores del cuerpo del reloj mediante técnicas y materiales tradicionales basados en morteros de cal.

La actuación incluye, además, la instalación de iluminación interior de bajo impacto visual, tratamientos de limpieza y conservación de los elementos históricos, así como medidas específicas para garantizar la adecuada protección y mantenimiento futuro del monumento.