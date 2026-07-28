El cartel de la Feria Real de Puente Genil destaca el alma colectiva para su futuro

El concejal de Festejos de Puente Genil, Joaquín Reina, ha presentado este martes en el Ayuntamiento el cartel de la Feria Real, que se celebrará del 15 al 19 de agosto. Se trata de una obra realizada por Mario Quero, que destaca por su simbolismo, colorido y por plasmar una tradición que anualmente reúne a pontanenses y visitantes en torno al acontecimiento social más importante de cuantos se celebran durante el verano en la localidad.

Reina dijo que tanto el diseño y el impacto visual del cartel es “magnífico” y aseguró que se trata de una obra “tradicionalista” que “refleja lo que es Puente Genil”. El concejal valoró el brillo de la luz, las palabras y frases entre las que se enmarca la obra, y fundamentalmente la potencia estética del trabajo firmado por el autor del cartel a quien felicitó por la obra realizada.

La idea de Mario Quero, el autor del cartel

Por su parte, Mario Quero tuvo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Puente Genil y para el concejal de Festejos por la confianza depositada en su trabajo, y destacó que el título de la obra, El alma está en nosotros, pone de manifiesto la necesidad de buscar consensos en torno al futuro de la Feria Real.

“Llevamos ya algún tiempo hablando del cambio de fechas, del modelo de Feria, pero creo que el cambio está realmente en nuestras manos”, afirmó el artista, quien destacó que la obra muestra la estampa de unos padres que llevan a su hija a la Feria, apareciendo los tres de espaldas, contemplándose los vestidos flamencos de membrillo que lucen madre e hija.

“También en la obra he querido fortalecer la idea de que somos nosotros los que tenemos que darle el alma a la Feria”, de ahí que de fondo aparezca el recinto ferial concebido como punto de reunión, y también una serie de palabras y frases inspiradoras como “amistad, familia, baile, tren de la bruja, látigo, churros con chocolate o brindis”. “El verdadero cambio de la Feria está en nosotros”, recalcó Quero, quien para acabar señaló que ha querido ilustrar el color de fondo con un azul “que simboliza la tranquilidad, la calma y lo cercano”.