El Ayuntamiento de Baena culmina la transformación del área recreativa de la Vía Verde del Guadajoz con una inversión de 230.000 euros

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, acompañada por el delegado de Presidencia y Unidad de Servicios, José Andrés García, y el delegado de Parques y Jardines, David Bazuelo, han presentado la remodelación integral del área recreativa de la Vía Verde del Guadajoz, un proyecto enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que ha supuesto una inversión de 230.000 euros y que persigue convertir este espacio en un nuevo atractivo para el turismo de naturaleza y el ocio al aire libre.

Durante su intervención, Serrano ha recordado que, a la llegada del actual equipo de gobierno en 2023, este entorno presentaba un importante estado de abandono. La primera actuación consistió en regularizar la situación administrativa de los terrenos, propiedad de ADIF, mediante un contrato de arrendamiento, mientras el Ayuntamiento continúa tramitando el procedimiento para su futura adquisición y definitiva incorporación al patrimonio municipal. Paralelamente, se acometieron labores de limpieza, consolidación del terreno y protección de los muros existentes para frenar su deterioro.

Mejora hasta el límite con Luque

La alcaldesa ha explicado que la actuación no se limita al área recreativa, sino que comprende también la mejora de la Vía Verde hasta el límite con el término municipal de Luque, reforzando así la estrategia municipal para consolidar a Baena como un destino de turismo de interior, cultural, patrimonial, arqueológico, religioso y de naturaleza. En este sentido, ha destacado que la Vía Verde se suma a otros recursos como el embalse de Vadomojón, las salinas de Albendín, las lagunas o la Cueva del Yeso, conformando una oferta turística cada vez más amplia y diversificada.

Entre las principales novedades del proyecto destaca la instalación de quioscos cuya explotación será licitada próximamente para ofrecer servicio de restauración a senderistas, ciclistas y visitantes. Además, el Ayuntamiento contempla la posibilidad de que el futuro concesionario incorpore un servicio de alquiler de bicicletas y otras actividades vinculadas al uso de la Vía Verde.

Con cámaras de videovigilancia

La seguridad ha sido otro de los aspectos reforzados con la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas con la Policía Local, así como iluminación LED para mejorar el control del recinto durante la noche. Serrano ha aprovechado la ocasión para realizar un llamamiento al civismo, recordando que "lo público es de todos" y apelando a la colaboración ciudadana para evitar actos vandálicos y conservar unas instalaciones concebidas para el disfrute colectivo.

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento ha completado con recursos propios la nueva señalización de la Vía Verde, contando para ello con el asesoramiento de la asociación de Amigos del Tren de Baena, además de impulsar un programa de reforestación destinado a incrementar las zonas de sombra y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Las autoridades municipales, durante su visita a las instalaciones reformadas. / Juan Carlos Roldán

Por su parte, el delegado de Parques y Jardines, David Bazuelo, ha explicado que las actuaciones ambientales han permitido eliminar una importante masa de ailantos, una especie invasora catalogada de alto riesgo en Europa, que ha sido sustituida por un bosque lineal formado por almeces y moreras.

El delegado de Presidencia y Unidad de Servicios, José Andrés García, ha destacado la estabilización de una importante cárcava provocada por las escorrentías de aguas pluviales, la construcción de una gran escollera de contención y la canalización de las aguas torrenciales para evitar futuras erosiones que pudieran comprometer la propia infraestructura de la Vía Verde.

Aseos públicos en la zona

El proyecto se completa con la instalación de aseos públicos, una fosa séptica automatizada con capacidad para 10.000 litros, fuentes adaptadas tanto para personas como para mascotas y un plan permanente de mantenimiento. García ha anunciado que el Ayuntamiento ha conseguido incorporar la Vía Verde al programa PFEA, lo que permitirá ejecutar actuaciones anuales de conservación y limpieza para evitar el deterioro que había sufrido durante los aproximadamente quince años transcurridos desde su construcción.