La Mancomunidad Campiña Sur licita la redacción del proyecto para restaurar el castillo de Dos Hermanas en Montemayor

En mitad de la Campiña cordobesa, lejos de cualquier núcleo urbano, se levantan las ruinas de un castillo que en su época de esplendor en la Edad Media debió de estar lleno de vida. Se trata de la fortaleza conocida como Dos Hermanas, a seis kilómetros de Montemayor y dentro de este mismo término municipal.

Poco queda en pie de un recinto de origen almorávide que con el paso del tiempo perdió su función a manos del más reciente castillo de Montemayor, levantado unos siglos después, ya durante la época cristiana. Para consolidar sus estructuras, la Mancomunidad de la Campiña Sur acaba de iniciar los trámites para una nueva fase de restauración de la fortaleza, una década después de la ejecución de los primeros trabajos. El castillo de Dos Hermanas es desde 2014 propiedad del Ayuntamiento de Montemayor.

Condiciones de la licitación

La Mancomunidad ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación de la redacción del proyecto de restauración, así como su dirección técnica. El presupuesto estimado para elaborar el documento es de 62.500 euros (sin contar los impuestos), si bien la reforma en sí tendrá un coste mucho más elevado, estimado en unos 400.000 euros en un principio.

Las empresas interesadas en redactar el proyecto y asumir la dirección de obra tienen hasta el próximo 8 de agosto para presentar sus ofertas ante la sede de la Mancomunidad de la Campiña Sur. Una vez que se adjudique el trabajo, la adjudicataria tendrá 12 semanas para terminarlo.