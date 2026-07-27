José Muñiz y Terrones, el coronel de Cabra que revolucionó el pensamiento militar español en el siglo XIX

La modernización del Ejército español durante la segunda mitad del siglo XIX no solo se fraguó en los campos de batalla. También tuvo como protagonista al coronel egabrense José Muñiz y Terrones (1839-1900), cuya obra contribuyó decisivamente a ordenar la legislación militar, mejorar la formación de los oficiales y formular una doctrina sobre el mando y la obediencia que durante décadas fue referencia en las Fuerzas Armadas.

Aunque su nombre apenas ha trascendido fuera de los ámbitos especializados, su aportación resultó clave en una etapa de profundas transformaciones del Ejército. Su trayectoria fue además excepcional pues alcanzó el empleo de coronel tras iniciar su carrera como soldado voluntario, sin pasar por una academia militar y gracias a una extraordinaria capacidad de estudio.

Nacido en Cabra el 2 de febrero de 1839, quedó huérfano siendo niño y fue educado por una tía que lo encaminó al sacerdocio. Llegó a recibir las órdenes menores, pero abandonó el seminario para alistarse en el Regimiento Fijo de Ceuta. Entre 1854 y 1859 ascendió desde soldado hasta sargento primero y, durante la Guerra de África, obtuvo el grado de subteniente por méritos de campaña. Después combatió contra el carlismo mientras compaginaba el servicio con una intensa actividad intelectual.

El coronel egabrense José Muñiz y Terrones (1839 1900). / CÓRDOBA

Su prestigio comenzó a consolidarse en 1877 con la publicación del Diccionario de Legislación Militar para el Arma de Infantería, una obra que facilitó la consulta de una normativa entonces muy dispersa. El trabajo le valió el ascenso a comandante. Entre 1880 y 1882 culminó otro esfuerzo monumental al comentar y relacionar las Reales Ordenanzas del Ejército, para lo que consultó más de 36.000 disposiciones legales. Aquellos estudios se convirtieron en obras de referencia para varias generaciones de oficiales y le reportaron el ascenso a teniente coronel "por su aplicación y laboriosidad".

Conferenciante y pensador militar

Instalado en Madrid, desarrolló una intensa actividad en el Centro del Ejército y la Armada como conferenciante y pensador militar. Defendió la cooperación entre las distintas armas, la primacía del interés común sobre el corporativismo y un concepto del mando sustentado en la preparación intelectual, la justicia y la responsabilidad moral. También colaboró en la organización del Congreso Militar Hispano-Portugués-Americano de 1892.

Su obra más influyente apareció en 1893 con Concepto del mando y deber de la obediencia. Cartas a Alfonso XIII, prologada por el que llegara a ser presidente del gobierno, José Canalejas. En ella sostenía que la disciplina debía ir acompañada de criterio, responsabilidad y formación, e incluso defendía que la obediencia no debía anular la iniciativa del subordinado, una idea muy avanzada para la época. Además, denunciaba la excesiva influencia de la política en la vida militar y proponía la educación como base para regenerar la institución.

Ascendido a coronel en 1897, permaneció en Madrid como vocal de la Comisión Codificadora de Guerra y Marina hasta su fallecimiento, el 3 de enero de 1900.

Además de su vinculación con Cabra, mantuvo una estrecha relación con Ceuta, donde impulsó una Biblioteca Popular para favorecer el acceso a la cultura de militares y civiles. Tras su muerte, el Ayuntamiento ceutí concedió becas de estudio a sus hijos en reconocimiento a esa labor.

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Dejó un legado que trascendió su carrera militar ya que contribuyó a profesionalizar el Ejército desde el conocimiento y anticipó una concepción del liderazgo basada en la ética, la formación y la responsabilidad.