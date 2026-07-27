Grupo Infrico renueva su sistema de climatización con una inversión de 1,3 millones de euros

Grupo Infrico continúa reforzando su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el bienestar de las personas con una inversión aproximada de 1,3 millones de euros destinada a la renovación integral del sistema de climatización de su planta de producción de Lucena.

Con esta inversión, la compañía da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento responsable.

El proyecto ha supuesto la sustitución de los antiguos equipos de aire acondicionado, que utilizaban gas refrigerante R22, por R454B y un nuevo sistema de máquinas Inverter de última generación, una tecnología que ofrece un mayor rendimiento energético, optimiza el consumo eléctrico y proporciona un control mucho más eficiente de la temperatura en las instalaciones.

Interior de las instalaciones de Infrico. / Grupo Infrico

Gracias a esta actuación, la compañía mejorará de forma significativa las condiciones ambientales de sus centros de trabajo, ofreciendo una mayor estabilidad térmica y un entorno más confortable para los más de mil profesionales que forman parte de Grupo Infrico. Esta mejora cobra especial relevancia durante los meses de mayor temperatura, favoreciendo el bienestar de la plantilla y contribuyendo a crear espacios de trabajo más seguros, saludables y eficientes.

Avance en sostenibilidad y eficiencia energética

La renovación del sistema de climatización también representa un importante avance en materia de sostenibilidad y eficiencia energética. Según el estudio realizado para el proyecto, la nueva instalación permitirá reducir el consumo energético global de la planta en torno a un 18 %, disminuyendo tanto los costes operativos como la huella de carbono asociada a la actividad industrial.

Vehículos de Infrico. / Grupo Infrico

Como resultado de esta mejora, Grupo Infrico ha obtenido, además, una compensación económica cercana a los 90.000 euros a través del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), un mecanismo que reconoce las inversiones realizadas por las empresas para reducir su consumo de energía y avanzar hacia un modelo productivo más eficiente y sostenible.

Espacios de trabajo más seguros, saludables y eficientes

«Esta inversión refleja nuestra forma de entender el crecimiento: apostar por la innovación sin perder de vista a las personas. Renovar nuestras instalaciones con tecnología más eficiente nos permite ofrecer un entorno de trabajo más confortable para nuestra plantilla, reducir nuestro impacto ambiental y seguir construyendo una industria más competitiva y preparada para el futuro. La sostenibilidad no es solo un compromiso con el medioambiente, sino también una forma de generar valor para nuestros trabajadores, nuestros clientes y la sociedad», explica José María Torres, director general de Grupo Infrico.

Exterior de las instalaciones de la compañía lucentina. / Grupo Infrico

Esta actuación se enmarca dentro del plan de modernización industrial que Grupo Infrico viene desarrollando en los últimos años para continuar mejorando la eficiencia de sus procesos, incorporar tecnologías más sostenibles y reforzar su competitividad a nivel internacional.

Con esta inversión, la compañía da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento responsable, demostrando que la innovación, la eficiencia energética y el bienestar de las personas son pilares fundamentales para seguir construyendo el futuro de Grupo Infrico.