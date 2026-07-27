La Diputación de Córdoba gestionó 25.000 actuaciones de control y fiscalización en 2025

La diputada delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha informado este lunes en un comunicado sobre el informe resumen de control interno referido al año 2025, del que se dio cuenta en el último Pleno de la Diputación de Córdoba. Ruz ha señalado que el documento «destaca el intenso trabajo de supervisión realizado para garantizar que cada euro público se gestione con eficacia en beneficio de la provincia».

Durante 2025, el Servicio de Intervención llevó a cabo un total de 24.938 actuaciones de fiscalización y control previo, tanto en la propia Diputación como en sus organismos dependientes. Entre los logros más significativos, el informe subraya el "resultado de los procesos de estabilización del empleo temporal, que han permitido eliminar la temporalidad estructural y garantizar que las plazas queden cubiertas de forma indefinida sin incrementar el gasto público".

En materia de contratación, el documento destaca que el número de contratos menores se ha reducido un 28,39%, mientras que los procedimientos negociados sin publicidad han disminuido un 44,4 %. De manera paralela, los procedimientos abiertos se han incrementado un 22,7 %. «Además, se ha hecho un gran esfuerzo por simplificar todos los trámites administrativos para que la gestión sea más ágil y eficaz», ha insistido Ruz.

Un plan de acción

Esta situación llevó al actual equipo de gobierno a elaborar un plan de acción del que ya se ha ejecutado el 70% de las medidas correctoras implantadas, según recoge el propio informe. En este sentido, Ruz ha insistido en que «los datos demuestran ese esfuerzo, ya que, de las 24.938 actuaciones, solo se han detectado 124 deficiencias, es decir, un 0,49 % del total».

La diputada de Hacienda ha señalado que «nuestro objetivo es dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones contenidas en los informes emitidos por el órgano de control interno, continuar adoptando las medidas correctoras necesarias y garantizar la legalidad, la eficiencia y la adecuada utilización de los recursos públicos».