La Universidad de Córdoba consolida su expansión en la provincia con un modelo pionero

La Universidad de Córdoba comenzó hace tres años un proceso de acercamiento a la sociedad cordobesa en la provincia que le ha llevado a la creación de media docena de centros repartidos por toda la geografía. No son facultades ni meros centros de formación más o menos avanzada, sino instalaciones en las que la UCO mantiene el contacto con los empresarios, aborda la transferencia de conocimiento y, por supuesto, lleva a cabo acciones educativas. Son los Centros de Desarrollo Territorial, que actualmente se localizan en Lucena, Pozoblanco, Puente Genil, Baena, Cabra y Priego de Córdoba, más el que está pendiente de formalizar en Palma del Río.

«Los CDT son como antenas de la UCO en el territorio para acercar la colaboración a la sociedad. En ellos se hacen multitud de actividades, no solo formación, sino también transferencia, actividades culturales o incluso cátedras». Así lo resume Rocío Muñoz, directora general de Emprendimiento y Centros de Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba.

El modelo está más que consolidado tras tres años de experiencia y es además una iniciativa singular pionera en el país. Según Muñoz, en otras universidades «existen acercamientos al territorio, pero un modelo como tal de centros de desarrollo con esta casuística, que nosotros sepamos no existe». De hecho, la UCO ya ha recibido visitas de vicerrectores y cargos de otros centros para replicar el modelo en otros lares y es una experiencia que también se ha comentado en la conferencia de rectores.

Actividad sobre el turismo desarrollada por la UCO en la Casa de los Mora de Lucena. / MANUEL GONZÁLEZ

Los centros de desarrollo se generan y diseñan a medida, «según las necesidades del territorio», explica Muñoz. Eso explica que las condiciones de los convenios e incluso la temática principal sea distinta en cada localidad. En todos los casos participan los ayuntamientos, pero lo hacen de manera diferente: hay municipios que aportan las instalaciones mientras que otros prefieren una dotación económica. Además, también participan empresas que son referentes en su zona.

El Centro de Desarrollo de Lucena se creó tras el convenio firmado por el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba el 7 de mayo de 2023. Su objetivo es generar valor en Lucena y la Subbética mediante la formación, la investigación y la transferencia, con especial atención a las necesidades empresariales, y se encuentra especializado en el sector del frío industrial, que cuenta con grandes empresas en la localidad. Sus cursos han reunido ya a 168 alumnos, en materias como inteligencia artificial, marketing digital, finanzas o venta en Amazon. Destacan la creación de la Cátedra del Frío y el proyecto denominado Ejercicio Físico y Cáncer.

Los Pedroches

La actividad del Centro de Desarrollo Territorial Los Pedroches, ubicado en Pozoblanco y con la colaboración de Covap, se centra en responder a las necesidades formativas, sociales, investigadoras y de innovación de la comarca, especialmente en el sector agroalimentario y ganadero. En los cursos han participado 111 alumnos en siete microcredenciales sobre inteligencia artificial, gestión de explotaciones y manejo de la dehesa. Sobresalen el Programa Universitario de Gestión Integral de la Dehesa y la Conferencia Ibérica de la Bellota.

El Centro Universitario de Desarrollo Tecnológico de Puente Genil fue presentado oficialmente el 17 de junio de 2024, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba. Su misión principal es favorecer el desarrollo tecnológico de las empresas en Puente Genil y la Campiña Sur. En el curso 2025-2026 matriculó a 161 alumnos en formación sobre ciberseguridad, redes, inteligencia artificial, contratación pública y transformación digital. También colaboró en la modernización de un sistema informático municipal.

Centro de Desarrollo Territorial Los Pedroches, ubicado en Pozoblanco y con la colaboración de Covap / Córdoba

El Centro de Desarrollo de Innovación Social de Baena nació mediante el convenio firmado el 5 de marzo de 2025 por el Ayuntamiento, la Universidad de Córdoba y la Fundación EMET Arco Iris. Su principal actividad es trasladar iniciativas universitarias de innovación social a Baena y a la comarca del Guadajoz y Campiña Este. Sus actividades formativas reunieron a 45 alumnos, entre ellas, una microcredencial sobre las fronteras entre África y Europa. Destacan también el Diagnóstico Social de Baena y el mapa local de entidades de acción social.

Cabra

Abrió sus puertas el 10 de marzo de 2025 para favorecer el desarrollo territorial y económico y presta especial atención a los sectores del metal y agroalimentario, además de impulsar la formación y la transferencia de conocimiento. Sus ocho acciones formativas han sumado 154 alumnos, con cursos sobre VeriFactu, Excel, finanzas, ciberseguridad, urbanismo o industria 4.0. Entre sus proyectos figura la futura Asociación del Metal de Cabra.

En Priego de Córdoba, cómo no, está el centro dedicado al aceite de oliva. Nació en junio de 2025 para reforzar la conexión entre la Universidad de Córdoba y el sector oleícola y su actividad se orienta a mejorar la competitividad y sostenibilidad del olivar mediante la formación, la investigación, la innovación y la transferencia. Sus cursos, dedicados a la digitalización de la maquinaria agrícola y a la obtención de aceite de máxima calidad, han reunido a 60 alumnos. Además, impulsa una investigación sobre la singularidad de los aceites de las DOP cordobesas.

Está pendiente de apertura el centro de desarrollo de Palma del Río, que estaba anunciado para finales del año pasado. Sin embargo, la UCO se vio inmersa en un proceso electoral que retrasó la firma del convenio. Las gestiones para su puesta en marcha, asegura Rocío Muñoz, siguen adelante y podría abrir en breve. Es el último previsto hasta la fecha, pero la UCO sigue abierta a cualquier otra propuesta que permita acercar aún más la institución académica a la sociedad.