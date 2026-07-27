“Todos los días me levanto con la ilusión de dar el premio”: 240.000 euros del Sueldazo de la ONCE caen en Pozoblanco

Un vecino de Pozoblanco es 240.000 euros más feliz este lunes después de que el sorteo del Fin de Semana de la ONCE celebrado este domingo, 26 de julio, haya dejado en la localidad cordobesa un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, lo que supone un premio total de 240.000 euros.

El cupón agraciado fue vendido por José Ángel Expósito, trabajador de la ONCE desde 2006, que se define como un «veterano de los cupones», y que desarrolla su labora entre las localidades de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

El vendedor ha recibido la noticia del premio con mucha emoción: "Estoy muy contento. Por muchas veces que lo dé, es una sensación nueva cada vez", aseguró Expósito. Tras dos décadas dedicado a la venta de cupones, reconoce que la relación con quienes acuden habitualmente a sus puntos de venta ha superado el ámbito profesional: "Después de tantos años, yo ya no siento que tenga clientes, tengo amigos".

El vendedor ha destacado también las satisfacciones que le ha proporcionado su trabajo a lo largo de estos años. "Siempre da alegrías que hacen que merezca la pena el trabajo", afirma.

Una ilusión diaria cumplida

Expósito resume así la emoción de haber entregado este premio en Los Pedroches: "Todos los días me levanto con la ilusión de dar un premio. Cuando por fin pasa, es una alegría inmensa que puedo compartir con mis clientes".

El sorteo del sábado también dejó otro Sueldazo de 240.000 euros en El Puerto de Santa María, en Cádiz, además de 200.000 euros repartidos entre diez cupones premiados en Utrera, en Sevilla.

La edición de este domingo estaba dedicada al Día de los Abuelos, bajo el lema "Vuestra historia, nuestro tesoro" y el resto de los premios se han distribuido por Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.