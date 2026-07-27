El enclave arqueológico de Córdoba desde el que se podrá ver el eclipse solar casi completo

El enclave arqueológico de Ategua se convertirá el próximo miércoles 12 de agosto en uno de los lugares más singulares de Córdoba para contemplar el eclipse solar. La Asociación Amigos de Ategua ha organizado una observación divulgativa desde este yacimiento declarado Bien de Interés Cultural, situado a seis kilómetros de la barriada de Santa Cruz.

La actividad formará parte de una nueva edición de Las Lunas de Ategua, la cita anual dedicada a la cultura y la arqueología que este año tendrá la astronomía como eje principal. El encuentro comenzará a las 19.30 horas y contará con plazas limitadas y gratuitas, aunque será necesario inscribirse previamente a través de la página web de Amigos de Ategua.

La observación se desarrollará desde la cara noroeste del enclave, ubicado sobre una loma a casi 300 metros sobre el nivel del mar. Su posición elevada y la amplitud del horizonte hacia el oeste permitirán seguir el fenómeno al atardecer desde un entorno arqueológico excepcional.

Aunque Córdoba queda fuera de la franja en la que el eclipse será total, desde Ategua podrá contemplarse de manera casi completa. Según la información facilitada por la organización, el fenómeno comenzará a apreciarse alrededor de las 19.50 horas, alcanzará su punto máximo a las 20.37 horas y terminará aproximadamente a las 21.30 horas.

En Ategua, el eclipse alcanzará una magnitud de 0,96, lo que significa que la Luna llegará a cubrir casi por completo el disco solar. La observación estará dirigida de forma divulgativa por Juan Gómez Coleto, director de la Escuela Municipal de Astronomía de Villanueva de Córdoba.

Los eclipses solares totales han sido registrados por numerosas civilizaciones durante milenios. / Jongsun Lee en Unsplash.

Autobús desde Córdoba y acceso con vehículo propio

La Asociación Amigos de Ategua habilitará un total de 150 plazas para participar en la actividad. De ellas, 50 estarán destinadas a las personas que utilicen el autobús dispuesto por la organización desde Córdoba, mientras que las otras 100 serán para particulares o grupos que lleguen por sus propios medios.

El punto de encuentro para quienes se desplacen en vehículo particular será el camino de acceso al enclave arqueológico. Las personas interesadas deberán realizar la inscripción previa en la web de Amigos de Ategua, donde también podrán consultar los detalles de la convocatoria.

La asociación ha publicado, además, diferentes recomendaciones de seguridad y ha advertido de los riesgos de mirar directamente al Sol sin los elementos adecuados. La observación deberá realizarse únicamente con material homologado y específicamente preparado para seguir este tipo de fenómenos astronómicos.

La iniciativa forma parte del programa de actividades desarrollado por Amigos de Ategua mediante el convenio firmado con la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba. Su finalidad es divulgar y poner en valor un yacimiento que conserva restos constructivos correspondientes a un prolongado periodo histórico, desde el Calcolítico hasta la Edad Media.

La convocatoria cuenta también con la colaboración de la Junta de Andalucía, administración responsable del enclave arqueológico.