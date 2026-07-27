La fiesta no para en agosto: este es el calendario de las ferias y verbenas más populares de los pueblos de Córdoba

El verano pasa una nueva hoja del almanaque y llega agosto, el mes veraniego por excelencia que evoca a vacaciones, relajación, diversión y descanso. Son días, semanas, en las que todo se vive de forma más pausa. Las ciudades se paralizan y se vacían, camino al destino vacacional. Calma laboral, que no de ocio, pues la fiesta no va a parar en los pueblos de la provincia de Córdoba con un amplio calendario de ferias, fiestas y verbenas en los que la música, baile y el buen ambiente animan el tiempo de descanso.

Las ferias y fiestas de agosto en Córdoba

Enlazando con el último día del mes de julio, en agosto se contabilizan más de 30 fiestas locales en los municipios de la provincia. Aquí tienes el calendario al completo:

Alcolea: del 29 de julio al 2 de agosto.

del 29 de julio al 2 de agosto. Fuente la Lancha: del 30 de julio al 2 de agosto.

del 30 de julio al 2 de agosto. La Granjuela: del 31 de julio al 2 de agosto.

del 31 de julio al 2 de agosto. Montalbán: del 5 al 8 de agosto.

del 5 al 8 de agosto. Villanueva de Córdoba: del 5 al 9 de agosto.

del 5 al 9 de agosto. Espiel: del 5 al 9 de agosto.

del 5 al 9 de agosto. Aguilar de la Frontera: del 5 al 9 de agosto.

del 5 al 9 de agosto. Los Blázquez: del 6 al 9 de agosto.

del 6 al 9 de agosto. Villaralto: del 6 al 9 de agosto.

del 6 al 9 de agosto. Fuente Obejuna: del 6 al 9 de agosto.

del 6 al 9 de agosto. La Rambla: del 9 al 12 de agosto.

del 9 al 12 de agosto. Fernán Núñez: del 12 al 16 de agosto.

del 12 al 16 de agosto. Zuheros: del 12 al 16 de agosto.

del 12 al 16 de agosto. Trasierra: del 12 al 16 de agosto.

del 12 al 16 de agosto. Villaviciosa: del 13 al 16 de agosto.

del 13 al 16 de agosto. Valenzuela: del 13 al 16 de agosto.

del 13 al 16 de agosto. Pueblonuevo: del 13 al 17 de agosto.

del 13 al 17 de agosto. Valsequillo: del 13 al 17 de agosto.

Imagen de archivo del alumbrado de la feria de Puente Genil. / V. REQUENA

Guadalcázar: del 13 al 16 de agosto.

del 13 al 16 de agosto. Dos Torres: del 13 al 18 de agosto.

del 13 al 18 de agosto. Adamuz: del 14 al 16 de agosto.

del 14 al 16 de agosto. Palenciana: del 14 al 17 de agosto.

del 14 al 17 de agosto. Carcabuey: del 14 al 17 de agosto.

del 14 al 17 de agosto. Villanueva del Duque: del 14 al 18 de agosto.

del 14 al 18 de agosto. Belalcázar: del 15 al 20 de agosto.

del 15 al 20 de agosto. Puente Genil: del 15 al 19 de agosto.

del 15 al 19 de agosto. Cardeña: del 19 al 23 de agosto.

del 19 al 23 de agosto. Fuente Palmera: del 19 al 22 de agosto.

del 19 al 22 de agosto. Villanueva del Rey: del 19 al 23 de agosto.

del 19 al 23 de agosto. Luque: del 20 al 24 de agosto.

del 20 al 24 de agosto. Rute: del 20 al 24 de agosto.

del 20 al 24 de agosto. Palma del Río: del 21 al 24 de agosto.

del 21 al 24 de agosto. Añora: del 23 al 27 de agosto.

del 23 al 27 de agosto. Hinojosa del Duque : del 23 al 29 de agosto.

: del 23 al 29 de agosto. Espejo: del 25 al 30 de agosto.

del 25 al 30 de agosto. Monturque: del 27 al 30 de agosto.

del 27 al 30 de agosto. Priego de Córdoba: del 31 de agosto al 5 de septiembre.

Ambiente en la Feria de Alcolea. / CASAVI

Las citas festivas para despedir el verano y recibir el otoño

Pero la fiesta no acaba en agosto. En septiembre, a la vuelta de las vacaciones y para hacer más llevadera la vuelta a la rutina, la provincia vivirá una veintena de fiestas y celebraciones populares con las que despedir el verano y dar la bienvenida al nuevo curso y al cambio de estación. A ellas se suma la celebración de la Velá de la Fuensanta en la capital, del 4 al 8 de septiembre.

Priego de Córdoba: del 31 de agosto al 5 de septiembre.

del 31 de agosto al 5 de septiembre. Cabra: del 3 al 8 de septiembre.

Posadas: del 4 al 8 de septiembre.

Iznájar: del 4 al 8 de septiembre.

Villa del Río: del 6 al 10 de septiembre.

Santaella: del 7 al 11 de septiembre.

Belmez: del 7 al 11 de septiembre.

Pedroche: del 7 al 12 de septiembre.

Bujalance: del 9 al 13 de septiembre.

Castro del Río: del 9 al 12 de septiembre.

La Carlota: del 9 al 13 de septiembre.

Benamejí: del 10 al 13 de septiembre.

Lucena: del 10 al 13 de septiembre.

Pedro Abad: del 10 al 14 de septiembre.

Doña Mencía: del 11 al 14 de septiembre.

Almedinilla: del 12 al 15 de septiembre.

El Carpio: del 16 al 20 de septiembre.

Pozoblanco: del 22 al 27 de septiembre.

Encinas Reales: del 24 al 27 de septiembre.

Cañete de las Torres: del 29 de septiembre al 3 de octubre.

Baena: del 29 de septiembre al 3 de octubre.

Mayores y pequeños disfrutan de la Velá de la Fuensanta / CÓRDOBA

Las fiestas de octubre

Y como colofón, cinco fiestas en el mes de octubre:

Noticias relacionadas