La falta de guardias civiles se agrava en Córdoba: la AUGC advierte que estos municipios perderán agentes

La escasez de guardias civiles en los municipios de Córdoba ha llevado las ratios de agentes por habitante a niveles mínimos, según un estudio elaborado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). La organización profesional advierte de que la mayoría de las localidades de la provincia presenta tasas muy bajas y de que la situación se agravará a partir de septiembre en varios puestos.

El análisis relaciona los datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) con la información oficial sobre las plantillas de la Guardia Civil y contabiliza únicamente los efectivos destinados a seguridad ciudadana. No incluye Córdoba capital, Lucena y Cabra, municipios en los que estas funciones corresponden a la Policía Nacional.

La ratio más baja de toda la provincia se registra en La Carlota, con solo 0,6 guardias civiles por cada mil habitantes. Le sigue Aguilar de la Frontera, con 0,7 agentes. Fernán Núñez, Fuente Palmera, Posadas, Rute, La Rambla y Castro del Río se quedan en 0,9.

AUGC señala que la situación real es incluso más desfavorable en algunos casos porque los puestos también tienen que atender otros municipios. Así, el de Fernán Núñez cubre Montemayor; el de La Carlota, La Guijarrosa; y el de Fuente Palmera presta servicio en Fuente Carreteros, La Ventilla, Silillos y Ochavillo del Río. La Rambla también asume la vigilancia de Montalbán.

Dos agentes de la Guardia Civil, a la entrada de La Carlota. / CÓRDOBA

Numerosos municipios, por debajo de dos agentes

La lista de municipios que no alcanzan los dos guardias civiles por cada mil habitantes es extensa. Pozoblanco cuenta con una ratio de 1,1 y Priego de Córdoba con 1,2. En 1,3 se sitúan Montilla, Montoro, Almodóvar del Río, Villanueva de Córdoba, Nueva Carteya, Hornachuelos, Moriles e Iznájar.

Fuente Obejuna y Cañete de las Torres registran 1,4 agentes por cada mil habitantes; Puente Genil y Bujalance, 1,5; Hinojosa del Duque y Benamejí, 1,6; Peñarroya-Pueblonuevo y Adamuz, 1,7; y Espejo, 1,8.

Algunos de estos puestos también tienen competencias sobre otras poblaciones. El de Pozoblanco atiende Añora y Pedroche; el de Priego, Almedinilla; el de Almodóvar del Río, Guadalcázar; y el de Peñarroya-Pueblonuevo, Los Blázquez, La Granjuela y Valsequillo. Hinojosa del Duque cubre Belalcázar; Villanueva de Córdoba, Conquista; y Benamejí, Encinas Reales y Palenciana.

Agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Por encima de dos agentes por cada mil habitantes aparecen Palma del Río, Baena, El Carpio, Villaviciosa de Córdoba, Belmez, Dos Torres, Luque, El Viso, La Victoria y Alcaracejos. Sin embargo, AUGC sostiene que varias de estas ratios también disminuyen cuando se incorpora la población de las localidades incluidas en cada demarcación.

Las tasas más elevadas corresponden a pequeños municipios. Fuente Tójar alcanza los 10,5 agentes por cada mil habitantes, seguida de Santa Eufemia, con 5,8; Cardeña, con 5,7; Villanueva del Duque, con 5,1; y Torrecampo, con cinco.

Menos agentes a partir de septiembre

La asociación profesional alerta de que el problema se agravará cuando se hagan efectivos, a partir de septiembre, los últimos destinos publicados. Según sus datos, se reducirán las plantillas de los puestos de Bujalance, Fernán Núñez, Castro del Río y Moriles, mientras que el de Peñarroya-Pueblonuevo perderá cinco guardias civiles.

AUGC afirma que, tras esos movimientos, saldrán de Córdoba más agentes de los que llegarán, pese a que existen más de 200 vacantes en la provincia. La organización cifra en un 9,8% la pérdida de plantilla durante los últimos cuatro años y sostiene que Córdoba es desde hace años la provincia andaluza con menos efectivos.

La asociación también denuncia que Córdoba figura entre las cinco provincias españolas que reciben menos agentes en la última resolución de destinos. Los refuerzos asignados representarían, según sus cálculos, apenas el 4% de los destinados al conjunto de Andalucía.

Un agente de la Guardia Civil, en Córdoba. / CÓRDOBA

A esta falta de personal se suman las bajas temporales, las vacaciones, los permisos y la asignación de efectivos a equipos especializados como Roca o VioGén. AUGC defiende que estas unidades son necesarias, pero reclama que cuenten con personal destinado específicamente a ellas para no reducir aún más las patrullas de seguridad ciudadana.

Como consecuencia, la organización asegura que numerosos puestos apenas pueden abrir sus dependencias para atender al público y que las patrullas disponibles deben vigilar simultáneamente varias poblaciones, en ocasiones muy alejadas entre sí.

AUGC se ha puesto a disposición de los alcaldes y de las instituciones provinciales para trasladarles información concreta sobre la situación de la seguridad pública en cada municipio y reclamar medidas que permitan reforzar las plantillas.