Comienza en Lucena la remodelación integral de la calle Juan Jiménez Cuenca con un plazo de cinco meses

Empieza en Lucena una de las primeras obras de mayor impacto del Plan de Actuación Integrado Hacia una nueva centralidad. A partir del próximo lunes, tal y como avanzan diferentes carteles distribuidos por la empresa constructora en inmuebles y cocheras, comenzará la remodelación integral de la calle Juan Jiménez Cuenca, en el tramo comprendido entre Cabrillana y El Peso, eje principal para el sector comercial y de enlace directo con el centro histórico. Los plazos más favorables manejados por el Ayuntamiento acortan el plazo de ejecución a unos cinco meses.

Esta intervención, otorgada a Construcciones Pavón por 306.000 euros, impuestos aparte, asimilará el sector al trayecto que arranca en el Llanete de San Francisco, objeto de una transformación análoga en el año 2014.

Un recorrido con plataforma única

El proyecto define la implantación de una plataforma única con plena accesibilidad, así como la reposición de las infraestructuras urbanas y el refuerzo de la seguridad vial. En cuanto a los servicios, la actuación renovará las redes de abastecimiento y saneamiento, modernizándose además el alumbrado público y las canalizaciones de telecomunicaciones. Finalmente, los trabajos emprenderán la sustitución del pavimento y de los sistemas de drenaje.

El plan de tráfico alternativo, en las vías adyacentes, establece el cambio de sentido en la calle Muleros con la intención de permitir a los vehículos una salida en dirección a la calle Catalina Marín. El Ayuntamiento, en una reordenación provisional coordinada con la Policía Local, ha restringido la circulación sólo a residentes y usuarios de cocheras en la calle Canalejas, desde la calle Alcaide; el primer tramo de calle Cabrillana; y la calle El Peso, a partir de la calle Las Torres.

Calle Juan Jimémez Cuenca de Lucena. / Manuel González

Otras medidas alternativas consisten en habilitar zonas de carga y descarga transitorias como, por ejemplo, en la calle Catalina Marín hacia su conexión con la propia calle Cabrillana. En estos primeros días, aumentará la presencia policía a fin de informar oportunamente de estas modificaciones y, sobre todo a partir de septiembre, desde el área de Seguridad Ciudadana evaluarán potenciales matices.

El Consistorio y la empresa concesionaria han acordado ejecutar en una sola fase intensiva la actuación en el punto de conexión entre El Peso y Juan Jiménez Cuenca para liberar inmediatamente después la salida hacia El Agua. Este trabajo específico podría acometerse en las primeras semanas de la obra, una vez estén preparadas adecuadamente las embocaduras de las canalizaciones y los pozos sucesivos, con una duración estimada de 15 días.

Información para los comerciantes

El concejal de Obras, Javier Pineda, ha explicado esta mañana que “desde hace varias semanas” han sido informados puntualmente la veintena de comercios comprometidos, la gerencia del Hotel Santo Domingo y la única cochera comunitaria afectada, vinculando “al desconocimiento” las críticas vertidas desde la oposición acerca de la gestión de la comunicación en este proyecto. De otro lado, ha justificado en criterios técnicos, por la continuidad de los conductos de saneamiento y abastecimiento, una ejecución en sentido “descendente” y que provocará la coexistencia perpendicular, al menos, durante octubre y noviembre, con la remodelación planteada en la calle El Peso, desde el mismo cruce con Juan Jiménez Cuenca.

Presentación de las obras. / Manuel González

A partir de ahora, el acceso general hacia el centro de Lucena permanecerá encauzado por las calles Maquedano, Ancha, San Pedro y, con notables limitaciones, por Ballesteros.

Desde la Policía Local han trasladado la totalidad de las alteraciones en el tránsito rodado a los servicios de emergencia para agilizar hipotéticos operativos.