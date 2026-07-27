La comarca cordobesa de la Subbética estrena la Ruta de los Murales para descubrir su historia, tradiciones y arte urbano

Las calles de la Subbética cordobesa se convierten en un gran museo al aire libre donde cada fachada cuenta una historia. La Mancomunidad de Municipios de la Subbética ha puesto en marcha la Ruta de los Murales, una nueva propuesta turística y cultural que permite conocer las tradiciones, los oficios, el folclore y la identidad de la comarca a través del arte urbano.

Según ha informado la propia Mancomunidad, la iniciativa pretende diversificar la oferta turística del territorio y ofrecer a vecinos y visitantes una forma diferente de recorrer sus municipios. Para ello, fachadas, muros y pequeños rincones urbanos han sido transformados en lienzos que reflejan la memoria colectiva de los pueblos de la Subbética cordobesa.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de la Subbética, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos NextGenerationEU.

Mural en una calle de Encinas Reales, donde se subraya el encanto paisajístico de la comarca de la Subbética cordobesa. / CÓRDOBA

Una ruta autoguiada con información mediante códigos QR

Cada una de las obras dispone de una placa identificativa equipada con un código QR. Al escanearlo con un teléfono móvil, el visitante puede consultar el título del mural, su autoría y una explicación sobre la tradición, el personaje o el acontecimiento que ha inspirado la obra.

Este sistema permite realizar la ruta de manera autónoma durante todo el año y convierte el recorrido en una experiencia de turismo cultural, accesible y sostenible. Los viajeros pueden detenerse ante cada mural, conocer su historia y avanzar a su propio ritmo por los distintos municipios.

La propuesta está dirigida tanto a residentes como a turistas interesados en la fotografía, el patrimonio rural, el arte contemporáneo y las costumbres populares. También busca atraer a familias y público joven mediante una experiencia visual y fácilmente compartible en redes sociales.

Mural en la fachada de una casa de campo de Priego de Córdoba donde se destaca el valor que tuvo la industria textil en el desarrollo de esta localidad de la Subbética. / CÓRDOBA

Murales inspirados en la identidad de cada municipio

Las obras han sido creadas por los artistas andaluces Fabián Bravo Guerrero, conocido como Kato, y Merche López Valdivia.

Kato ha realizado pinturas murales de gran formato vinculadas a la vanguardia y al arte urbano. Sus intervenciones buscan revitalizar espacios públicos y acercar la cultura de calle a los cascos urbanos de la comarca.

Por su parte, Merche López ha desarrollado murales cerámicos destinados principalmente a espacios de menor tamaño y rincones con un carácter especial. En sus trabajos ha empleado técnicas tradicionales como la cuerda seca, que separa los esmaltes de distintos colores mediante una línea grasa, y la técnica de sobrecubierta, que permite incorporar detalles precisos y tonalidades intensas sobre la cerámica.

Todos los murales están relacionados con la idiosincrasia de cada localidad. Las temáticas incluyen antiguas labores agrícolas, artesanía, gastronomía, celebraciones populares, oficios tradicionales y costumbres que forman parte de la memoria de la Subbética.

Los 14 murales de la Ruta de la Subbética

El recorrido incluye actualmente las siguientes obras:

Almedinilla: La Encantá. Noche de San Juan.

Benamejí: Benamejí: legado sonoro.

Cabra: El Jardín del Cerro.

Carcabuey: Carcabuey florece.

Doña Mencía: Molino aceitero.

Encinas Reales: Entre olivos y peregrinos: el Camino Mozárabe.

Fuente Tójar: Donde las estrellas se hacen confidencias.

Iznájar: El Chacarrá. Baile y cante folclórico de Iznájar.

Lucena: Lucena, alfarera y orfebre.

Luque: Legado y tradición.

Palenciana: Sabor a tradición.

Priego de Córdoba: La mujer en el textil: origen de la riqueza patrimonial de Priego de Córdoba.

Rute: El patio y el burro.

Zuheros: Las aceituneras.

La ubicación de los murales, sus historias y el resto de detalles del recorrido pueden consultarse en la web oficial de Turismo de la Subbética:

https://www.turismodelasubbetica.es/item/ruta-de-los-murales-de-subbetica

La ruta invita a mirar los pueblos con otros ojos, detenerse ante sus fachadas y descubrir que la historia de la Subbética también puede contarse a través del color, la cerámica y el arte urbano.