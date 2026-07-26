Priego
Priego de Córdoba: la importancia de conservar y mantener el patrimonio hídrico
En las últimas décadas el Consistorio prieguense ha llevado a cabo distintas actuaciones en fuentes, pilares y manantiales, que han permitido recuperar el esplendor de estos monumentos, garantizando la protección de un patrimonio histórico que refleja la identidad, la cultura y la evolución de la localidad.
La denominada «monumentalización del agua» tiene en Priego un magnífico ejemplo de este proceso histórico y arquitectónico por el que las sociedades elevan el abastecimiento y la gestión del agua a una manifestación de poder, ingeniería y cultura. Los manantiales, fuentes, abrevaderos y pilares que pueblan el término municipal, constatan la importancia que, desde siempre, los prieguenses han dado al líquido elemento, creando estructuras que perviven hasta nuestros días y cuyo mantenimiento y restauración recae principalmente en las administraciones públicas.
De ahí que las intervenciones en este patrimonio hídrico hayan sido un denominador común en las últimas décadas en Priego, con actuaciones en algunos casos de gran envergadura, como la comentada rehabilitación de la Fuente del Rey a finales del siglo pasado, la más reciente llevada a cabo en la Fuente de la Salud, o el adecentamiento de las dos fuentes de la calle San Luis y Ribera de Molinos.
Por su importancia, merece la pena detenerse en la intervención que durante los últimos meses se ha llevado a cabo en la Fuente de la Salud, uno de los monumentos que conforman el recinto de la Fuente del Rey, declarado Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional en diciembre de 1984 y que ostenta la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) desde un año después.
Unos trabajos, cuyo proyecto fue redactado por el restaurador prieguense Manuel Jiménez Pedrajas, que también ha sido el encargado de su ejecución, cuyo principal objetivo ha sido garantizar la conservación del monumento basándose en el principio de mínima intervención, poniéndose especial interés en recuperar formas y volúmenes perdidos a través del tiempo.
El resultado, que ya puede contemplarse desde hace unos días una vez desmontado el andamio de grandes dimensiones que fue necesario instalar para acceder a todas las zonas del monumento, ha devuelto a la fuente a un aspecto muy similar al de sus primeros años, particularmente por la recuperación del cromatismo en el paramento almohadillado de mármoles polícromos y los dos óvalos de jaspe en relieve de cuero retorcido de ambos extremos.
De menor envergadura, aunque no por ello menos importante, sobre todo para los vecinos de la zona que fueron los que solicitaron al Consistorio su intervención, ha sido el reciente adecentamiento que se ha llevado a cabo en dos fuentes separadas por unos metros y ubicadas en la confluencia de las calles San Luis y Ribera de Molinos, en el barrio de la Huerta Palacio.
Una de ellas, la conocida como Fuente de los Alcaldes del Agua, es una de las más antiguas de Priego, ya que existe constancia documental de su existencia como abrevadero de ganado en el siglo XVI, debiendo su actual aspecto a una intervención de mediados del pasado siglo. En la pequeña plaza ajardinada en la que se ubica, se reunían, según la tradición, los responsables del reparto del agua de riego que se utilizaba en las huertas situadas aguas abajo de esta fuente, dirimiéndose los posibles conflictos que se generaban entre los hortelanos por este reparto del agua de riego en una especie de Tribunal de las Aguas.
Enclaves de recreo, recuerdos y leyendas
Concebidas en su origen como puntos de abastecimiento para el vecindario, abrevaderos para el ganado y posteriormente como lugares de esparcimiento, las fuentes de Priego, gracias a la vinculación del agua con la espiritualidad debido a su naturaleza mutable, purificadora y vital, no están exentas de su particular leyenda.
Este es el caso del humilde abrevadero situado en el camino del camposanto municipal, donde antaño se ubicaba la ermita de San Luis y que hoy pasa prácticamente desapercibido para el peatón y el conductor debido a su estado de dejadez. La tradición oral, como así recogía el cronista oficial de la localidad, Enrique Alcalá Ortiz, en una de sus publicaciones, narra que las almas en pena de los difuntos se aparecían en forma de sombras o luces a los campesinos que paraban allí al atardecer para abrevar a sus animales. El paraje, por su cercanía al cementerio, era protagonista de historias de mulas que se negaban a beber al sentir presencias extrañas y animales desbocados que sembraban el pánico, siendo también muy popular entre los vecinos de mayor edad de la localidad la leyenda de la visita que las ánimas del purgatorio realizan a este antiguo abrevadero en la mágica Noche de Difuntos.
Pero junto a ese halo de misterio, la tangible realidad de las fuentes de Priego es que forman parte la vida de los prieguenses, convirtiéndose en el caso de la Fuente del Rey en lugar de recreo y esparcimiento, visita obligada para muchos vecinos que encuentran en el frescor del paraje un lugar idílico en el que pasear, leer o entablar una animada tertulia, siendo muy frecuente en estos días de canícula los recuerdos, en voz alta, de aquellos que tuvieron que dejar la localidad por causa de la inmigración, y regresan al que fue su lugar de juegos y travesuras. Escenas que se repiten en el Paseo de Colombia, el Corazón de Jesús, la plaza del Llano, o en la céntrica Plaza de la Constitución, cuya fuente es referente en celebraciones deportivas calmando sus aguas la efervescencia de los triunfos conseguidos.
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