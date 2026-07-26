Priego de Córdoba: la importancia de conservar y mantener el patrimonio hídrico

La denominada «monumentalización del agua» tiene en Priego un magnífico ejemplo de este proceso histórico y arquitectónico por el que las sociedades elevan el abastecimiento y la gestión del agua a una manifestación de poder, ingeniería y cultura. Los manantiales, fuentes, abrevaderos y pilares que pueblan el término municipal, constatan la importancia que, desde siempre, los prieguenses han dado al líquido elemento, creando estructuras que perviven hasta nuestros días y cuyo mantenimiento y restauración recae principalmente en las administraciones públicas.

De ahí que las intervenciones en este patrimonio hídrico hayan sido un denominador común en las últimas décadas en Priego, con actuaciones en algunos casos de gran envergadura, como la comentada rehabilitación de la Fuente del Rey a finales del siglo pasado, la más reciente llevada a cabo en la Fuente de la Salud, o el adecentamiento de las dos fuentes de la calle San Luis y Ribera de Molinos.

Por su importancia, merece la pena detenerse en la intervención que durante los últimos meses se ha llevado a cabo en la Fuente de la Salud, uno de los monumentos que conforman el recinto de la Fuente del Rey, declarado Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional en diciembre de 1984 y que ostenta la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) desde un año después.

Unos trabajos, cuyo proyecto fue redactado por el restaurador prieguense Manuel Jiménez Pedrajas, que también ha sido el encargado de su ejecución, cuyo principal objetivo ha sido garantizar la conservación del monumento basándose en el principio de mínima intervención, poniéndose especial interés en recuperar formas y volúmenes perdidos a través del tiempo.

El resultado, que ya puede contemplarse desde hace unos días una vez desmontado el andamio de grandes dimensiones que fue necesario instalar para acceder a todas las zonas del monumento, ha devuelto a la fuente a un aspecto muy similar al de sus primeros años, particularmente por la recuperación del cromatismo en el paramento almohadillado de mármoles polícromos y los dos óvalos de jaspe en relieve de cuero retorcido de ambos extremos.

De menor envergadura, aunque no por ello menos importante, sobre todo para los vecinos de la zona que fueron los que solicitaron al Consistorio su intervención, ha sido el reciente adecentamiento que se ha llevado a cabo en dos fuentes separadas por unos metros y ubicadas en la confluencia de las calles San Luis y Ribera de Molinos, en el barrio de la Huerta Palacio.

Una de ellas, la conocida como Fuente de los Alcaldes del Agua, es una de las más antiguas de Priego, ya que existe constancia documental de su existencia como abrevadero de ganado en el siglo XVI, debiendo su actual aspecto a una intervención de mediados del pasado siglo. En la pequeña plaza ajardinada en la que se ubica, se reunían, según la tradición, los responsables del reparto del agua de riego que se utilizaba en las huertas situadas aguas abajo de esta fuente, dirimiéndose los posibles conflictos que se generaban entre los hortelanos por este reparto del agua de riego en una especie de Tribunal de las Aguas.