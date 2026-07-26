El incendio de Cerro Muriano, entre los seis mayores de Córdoba en una década: el precedente de 2007 arrasó 4.100 hectáreas

El incendio de Cerro Muriano entra ya entre los seis mayores de la última década ocurridos en Córdoba. A falta de conocer con exactitud la cifra, la Junta de Andalucía cifró este sábado en 200 hectáreas la extensión afectada en este incendio iniciado el viernes cuando un camión cargado de paja salió ardiendo en la N-432.

Sirva de referencia que el incendio de Los Gallardos (Almería), declarado el pasado 9 de julio, arrasó cerca de 7.000 hectáreas o que uno de los mayores incendios forestales de los que se tiene registro en España fue el de Losacio, Zamora, en julio de 2022, con 31.500 hectáreas afectadas (cerca de 36.000 hectáreas dentro del perímetro del incendio).

Incendios sin víctimas mortales, pero con desalojados

Ninguno de los principales incendios registrados en Córdoba durante los últimos años dejó víctimas mortales, aunque en dos de ellos hubo que desalojar preventivamente a centenares de vecinos (el actual, en Cerro Muriano, y el de Puerto Calatraveño).

En Córdoba capital, el incendio declarado el año pasado en la zona del Castillo de la Albaida quemó apenas 84 hectáreas de vegetación, pero obligó a evacuar preventivamente a más de 500 personas de Santa Ana de la Albaida, El Patriarca, Cuesta del Reventón, Casilla del Aire y Camino Viejo, entre otras zonas.

En la capital hay que remontarse al año 1986 para fijar un año nefasto en cuanto a incendios forestales. Entonces ardieron más de 2.000 hectáreas en la Sierra de Córdoba, en dos incendios distintos: uno en la Carrera del Caballo con unas 1.200 hectáreas, y otro en San Cristóbal, con otras 200 hectáreas.

El peor incendio, en 2024 en el campo de tiro de Cerro Muriano

Precisamente, ocurrió también en Cerro Muriano el mayor incendio registrado en la última década en la provincia de Córdoba. En 2024, el fuego se inició como en tantas otras ocasiones en el campo de tiro de la base militar. Era el 12 de julio de 2024 cuando se produjo un incendio en la zona de caída de proyectiles. En total, se quemaron unas 1.800 hectáreas.

Antes que aquel, el último gran incendio forestal en la zona de Cerro Muriano tuvo lugar en 2007, cuando se produjeron dos fuegos en el campo de tiro en los meses de julio y agosto. El primero, el de mayor envergadura, calcinó más de 4.100 hectáreas durante los tres días que permaneció activo. El campo de tiro de Cerro Muriano cubre en torno a 4.500 hectáreas.

Imagen del incendio en el campo de tiro de Cerro Muriano de julio de 2024. / A.J. GONZÁLEZ

El segundo, en Belalcázar: 1.200 hectáreas en 2022

El 25 de julio de 2022, los vecinos de loa Pedroches se vieron sorprendidos por un importante incendio en Belalcázar. Efectivos del Infoca y bomberos de Pozoblanco e Hinojosa del Duque trabajaron en las labores de extinción de este incendio registrado cerca del camping del Monte Malagón de Belalcázar.

El fuego arrasó unas 1.200 hectáreas, principalmente de cultivos, pastizales y vegetación forestal. La rápida propagación hizo que se convirtiera en uno de los mayores fuegos de la década en Córdoba.

Incendio en Belalcázar. / A. CABALLERO

Puerto Calatraveño: 600 hectáreas

Un año antes del incendio de Belalcázar, muy cerca de allí se declaró otro incendio que mantuvo en vilo a los vecinos de la zona. De hecho, tuvieron que ser desalojadas 12 personas, además de varias familias y propietarios de fincas afectados por el fuego. Declarado el 16 de agosto de 2021, las llamas afectaron al paraje de Puerto Calatraveño, en Alcaracejos, donde ardieron finalmente alrededor de 600,5 hectáreas. Las llamas obligaron a cortar temporalmente la N-502 y movilizaron numerosos medios terrestres y aéreos.

Ardió una zona de gran valor ambiental por ser monte mediterráneo de encinas, alcornoques, pinos y jarales mixtos y cultivos de olivar de sierra. Incluso se quemó una plantación de pistachos.

La Guardia Civil investigó a dos personas por la supuesta comisión de un delito de incendio forestal por imprudencia.

Un agente de la Guardia Civil, en la zona que ardió en Puerto Calatraveño. / CÓRDOBA

Sierra Boyera: 453 hectáreas

El fuego declarado el 16 de agosto de 2025 en Sierra Boyera, dentro del término de Villanueva del Rey, quemó 453 hectáreas y fue el incendio más importante de aquella campaña en la provincia. El balance anual del Infoca situó la superficie forestal quemada en Córdoba durante 2025 en 1.044 hectáreas. El incendio se prolongó hasta el día 20 calcinando monte y zonas agrícolas, y a terrenos de uso ganadero.

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros declaró Villanueva del Rey como zona catastrófica tras el incendio forestal.

Extinción del fuego declarado el 16 de agosto de 2025 en Sierra Boyera. / A.J. GONZÁLEZ

Los Pelaos: 232 hectáreas

El incendio originado en el paraje de Los Pelaos, en la localidad de Cabra, se declaró el 31 de julio de 2021 y afectó a 266,42 hectáreas de arbolado y matorral de las Sierras Subbéticas.

La extinción del fuego requirió la intervención de 13 medios aéreos (seis helicópteros, cuatro aviones de carga en tierra, dos aviones anfibio y un avión de coordinación) y 60 bomberos forestales. Además, la Guardia Civil de Tráfico tuvo que cortar la A-339 entre Cabra y Priego.

Efectivos del Infoca en el incendio declarado en la zona de Santa Rita. / JOSÉ MORENO

El incendio actual de Cerro Muriano

Con la estimación ofrecida de momento por la Junta de Andalucía, el incendio originado el 24 de julio de 2026 por un camión de paja junto a la N-432 se situaría provisionalmente como el sexto mayor de la última década en Córdoba, con un perímetro aproximado de 200 hectáreas.

Un helicóptero sobrevuela este fin de semana Cerro Muriano. / Víctor Castro / COR

Espiel: unas 190 hectáreas

El incendio declarado simultáneamente al de Belalcázar el 15 de julio de 2022 afectó a unas 190 hectáreas en Espiel, principalmente de retamar y pastizal, además de algunas zonas de olivar. El fuego se originó a la altura del kilómetro 38 de la carretera A-422.

En las labores de extinción participó un helicóptero ligero (LA-3), un avión de carga en tierra (TA-3), un técnico de operaciones, un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente.

Imagen del incendio de Belalcázar difundida por el plan Infoca en Twitter. / CÓRDOBA

Sierra de Gaena: alrededor de 100 hectáreas

El 24 de julio de 2021, otro incendio en la Sierra de Gaena, dentro del término municipal de Cabra, quemó aproximadamente 100 hectáreas, según la medición provisional del Infoca. El incidente llegó a requerir en sus peores momentos la coordinación de 70 bomberos por tierra y seis helicópteros (tres de transporte y extinción, dos pesados y uno de mando).