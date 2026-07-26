El patrimonio hídrico de Priego de Córdoba: una historia vinculada al agua

La relación de Priego con el agua es un binomio vital sin el que no se entendería la historia de una localidad que se asienta sobre una plataforma travernítica generada por la disolución del carbonato cálcico que contiene el líquido elemento de la zona.

Manantiales y surgencias se reparten por todo el término municipal conformando un particular paisaje plagado de fuentes, abrevaderos y pilares (hasta 135 según la asociación de Manantiales y Fuentes de Andalucía) por los que brotan las aguas subterráneas del Complejo Tectónico de la Horconera.

Un magnífico reflejo de esa riqueza hídrica lo encontramos en el casco urbano de Priego, cuyo callejero está plagado de fuentes con las que se podría trazar una sugerente y refrescante ruta para estos días de canícula que, por razones obvias, comenzaríamos en el complejo de la Fuente del Rey, que debe su nombre al rey Alfonso XI, cuando en 1341 acampó con sus ejércitos en este enclave en la que sería la definitiva conquista de la localidad. En la actualidad, el recinto es fruto de la rehabilitación a la que fue sometido entre 1996 y 1997, manteniendo sus dos monumentales fuentes, la de la Salud, diseñada por Francisco del Castillo y realizada por el maestro cantero Alonso González de Bailén en 1586; y la Fuente del Rey, obra de Remigio del Mármol, que en 1803 ejecutó el monumento más emblemático y conocido de Priego, en el que se dan la mano la exuberancia decorativa del barroco con el neoclasicismo.

Caños de la Fuente del Rey de Priego, decorados con rostros fantasmagóricos. / Turismo de Priego de Córdoba

Un icono de la localidad

Sus famosos 139 años, los mascarones del primero de los estanques, en el que también se ubica la escultura del león luchando con la serpiente de José Álvarez Cubero, considerado como el mejor escultor del neoclasicismo español, y el grupo de Neptuno y Anfítrite en el centro de la fuente, la han convertido en uno de los iconos de la localidad y visita obligada en la misma. La siguiente parada en esta ruta por las fuentes de Priego nos llevaría hasta la plaza de Santa Ana, una de las entradas al barrio de La Villa, origen urbano de Priego, donde encontramos la conocida como Fuente de los Leones, fechada en el siglo XVI tras su última restauración a la que fue sometida por Manuel Jiménez Pedrajas en 2021, con la que recobró el aspecto que muy probablemente pudo tener en su origen.

Siguiendo la serpenteante calle Real, cuyo trazado asemeja al de un curso fluvial, llegaríamos hasta el Adarve, otro de los emplazamientos icónicos de Priego, donde en sus dos extremos y en el centro encontramos tres fuentes ejecutadas en la reedificación que se llevó a cabo de este balcón natural de piedra entre 1800 y 1803.

Precisamente, en uno de los extremos del Adarve encontramos el Paseo de Colombia, junto a la Fuente del Rey, el Corazón de Jesús y el Huerto de las Infantas, uno de los espacios ajardinados de mayor extensión del casco urbano de la localidad. En clave en el que, el agua tiene un protagonismo importante con la presencia de cuatro fuentes, destacando por su monumentalidad la que rodea a la copia la escultura La defensa de Zaragoza, de José Álvarez Cubero, y la dedicada a los creadores del patrimonio histórico prieguense, en la que también encontramos una copia en bronce del Ganímedes de Álvarez Cubero.

Por su historia, no podemos obviar el pilar del Caño de los Frailes y la Fuente de San Nicasio. El primero de ellos, situado en las inmediaciones del antiguo convento de San Francisco y de la iglesia del mismo nombre, está fechado en el siglo XVI, aunque su sencilla conformación actual no se corresponda con el original. Por su parte, la de San Nicasio, situada a escasos metros de la ermita de la Aurora, en la conocida como Puerta de Granada, es un antiguo abrevadero que está considerado como una de las fuentes más antiguas del casco urbano.

Completaría esta refrescante ruta por alguna de las fuentes más significativas de Priego de Córdoba una visita a las ubicadas en las plazas de la Constitución y San Juan de Dios, las calles Santiago y Cardenal Cisneros, el Corazón de Jesús y el Llano, los populares pilares de Reyes y el de la calle San Marcos, la fuente de Carcabuey, la del Estudiante, la del barrio de la Inmaculada, la del Marqués y la Cachiporra, las de la calle Molinos y San Luis, la de Carnicerías Reales, el abrevadero del camino del cementerio, y estanque del Huerto de las Infantas.