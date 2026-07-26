El castillo donde encadenaron al último rey de Granada: el monumento de Lucena que resume siglos de conquistas

Entre los numerosos castillos que quedan en pie en la provincia de Córdoba, hay muchos que están abandonados, y de ellos no se aprecia más que la sombra de lo que fueron. Sin embargo, otros, por suerte, son historia viva. El Castillo del Moral, en el centro de Lucena, pertenece sin duda a la segunda categoría.

El Castillo del Moral es uno de los monumentos de España donde no es una exageración decir que cuatro culturas conviven literalmente en un mismo espacio. No como influencia estética, sino como capas de ocupación real, una sobre otra, desde los cimientos hasta las almenas.

La celda del último rey de Granada

Uno de los lugares más importantes de esta construcción es, sin duda, la Torre del Homenaje, de la que se dice que fue la celda del último rey de Granada, Boabdil 'El Chico', capturado en batalla en 1483. Allí, en el Castillo del Moral, habría pasado su cautiverio.

Pero este acontecimiento es solo parte de la historia de esta fortaleza. Existen indicios de que sus cimientos se asentaron sobre construcciones romanas, ya que esta zona era clave en el contro de la vía entre Córdoba y Antequera. Sin embargo, la parte más antigua del castillo se construyó durante el esplendor de Eliossana, la Ciudad de los Judíos, que dio lugar a la Lucena actual. Esta fue una de las poblaciones judías más importantes en los siglos XI y XII.

Más tarde, fue reconstruida por los musulmanes, principalmente por almorávides en el siglo XII, dándole su estructura defensiva actual. Tras la conquista cristiana en 1240 por Fernando III, el castillo fue también remodelado y, a partir del siglo XVI, transformado en residencia palaciega de los marqueses de Comares y en Casa de Medinaceli.

Castillo del Moral de Lucena, en una imagen de archivo. / Córdoba

Un castillo, cuatro torres

El castillo se organiza en torno a cuatro torres que llevan nombres propios y guardan cada una su propia historia dentro del conjunto: la Torre del Moral, la Torre del Homenaje, la Torre de Las Damas y la Torre del Coso.

Hay un detalle que resume esta acumulación de historia que cualquier explicación: el escudo que luce la Torre del Moral, y que da nombre a todo el castillo, es considerado por los investigadores una menorá -el candelabro de siete brazos del judaísmo- adaptada a forma heráldica. Un símbolo judío en una fortaleza cristiana que se alzó sobre estructuras islámicas.

Una de las torres del Castillo del Moral. / Ayuntamiento de Lucena

El museo que guarda la historia de Lucena

El castillo no es solo historia de reyes y nobles. Desde las intervenciones de 2001 a 2003, sus salas albergan el Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena, con una colección que arranca mucho antes de la Edad Media. Buena parte de sus fondos paleontológicos y arqueológicos proceden de la Cueva del Ángel, en el término municipal de Lucena, y narran la evolución de la vida en esta tierra desde tiempos prehistóricos.

El recorrido lleva al visitante desde los primeros asentamientos humanos hasta la modernidad de Lucena, pasando por la excepcional etapa de la ciudad judía que dio forma a las piedras más antiguas del castillo.