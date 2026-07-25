El fiscal de la causa ve "procedente" analizar el terreno donde se asientan las vías en Adamuz

El fiscal que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, considera "perfectamente procedente" la participación de un especialista geólogo para llevar a cabo estudios de terreno, tal y como lo proponen los peritos, "dada la naturaleza de la pericia a practicar en la que determinar el estado del terreno sobre el que se asienta la infraestructura ferroviaria".

Así lo expone el representante del Ministerio Público en un escrito ante la providencia de la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, para informar en relación al informe remitido por los peritos judiciales designados. El fiscal cree que dicha prueba "puede ser relevante si se conecta con lo que en este momento procesal es el objeto del procedimiento".

En este caso, los tres peritos judiciales resaltan que, "tras el estudio de la documentación y proyectos de las actuaciones de renovación de vía que se llevaron a cabo poco antes del accidente", podría ser necesario la elaboración de diversos estudios del terreno que permitan "valorar si en la posible rotura del carril coincidieron otros factores externos a la propia soldadura".

Así las cosas, "pensando en un fallo del terreno", los expertos señalan la posibilidad de ejecutar "una campaña geotécnica" para aclarar "el comportamiento de los materiales de la infraestructura ferroviaria en la zona adyacente", para lo que proponen "el estudio de la ejecución de, al menos, dos sondeos a 15 metros de profundidad en la zona de la infraestructura más cercana a la rotura de carril" y "no menos de cuatro ensayos SPT en las zonas adyacentes a la ubicación de la rotura de carril".

Estos trabajos, detallan, "deberán ser ejecutados en banda de mantenimiento y de su resultado" se podrá "inferir posibles discontinuidades en la infraestructura y/o el macizo inferior que pudieran haber influido en la rotura de carril". En todo caso, estas actuaciones "habrá que decidir o no ejecutarlas a la vista de la documentación que deberá entregar Adif y aún no está aportada a la causa".

Ingeniero de telecomunicaciones

Respecto de la participación de un especialista ingeniero de telecomunicaciones, que piden los peritos para facilitar la comprensión de la no advertencia del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste, el fiscal expone que "la providencia de 29 de enero por la que se acuerda la práctica de la prueba pericial señala que 'a la vista de los solicitado, procédase a la práctica de la diligencia de informe pericial interesada sobre las causas del accidente ferroviario objeto de investigación'".

Imagen de los trabajos de rescate de los convoyes de trenes accidentados en la zona del suceso en Adamuz (Córdoba) / Europa Press

En este sentido, apunta que "parece más bien que la intervención del especialista propuesto iría dirigida a valorar cuestiones correspondientes a estadios posteriores a los que son el objeto del presente procedimiento, tal y como está configurado y de acuerdo a la providencia anteriormente referida".

Así, remarca que lo anterior lo expone "sin perjuicio de que por los peritos puedan proponer dicho especialista de una manera más enfocada a lo que efectivamente ha de ser el objeto de la pericia y en su caso pueda reconsiderarse la valoración en relación a la oportunidad de la participación de este técnico".

Pruebas metalúrgicas y cajas negras

En cuanto a las pruebas metalúrgicas sobre evidencias de carril recogidas en el lugar del accidente, y a la vista de las recomendaciones dadas por los peritos, conectadas con la documental incorporada a las actuaciones, en particular la incorporada junto a las diligencias de la Guardia Civil en relación a los laboratorios propuestos para llevar a cabo las pruebas sobre dichas evidencias, el representante del Ministerio Público muestra su "conformidad a que por el Juzgado se dé prioridad en el uso de piezas de convicción afectas a un procedimiento judicial, al laboratorio de Cenim sobre el laboratorio Aimen en lo que se refiere al uso de los lotes 1 y 2 que deben ser objeto de pruebas en dichos laboratorios todo ello conforme a los argumentos dados por por los peritos". La jueza ha resuelto a tal efecto.

Igualmente, el fiscal expresa su "conformidad a las propuestas de los peritos en lo que se refiere a la acreditación de calibración y homologación de procesos y maquinaria, inclusión de ensayos de hidrógeno, presencia de los peritos en dichas operaciones y dación de cuenta de los laboratorios con entrega de muestras a la autoridad judicial, todo lo anterior conforme a lo dispuesto en la LECrim y la creación de la Autoridad para la Investigación de Accidentes Ferroviarios --en lo que se refiere a las relaciones CIAF/autoridad judicial--".

En relación a la presencia de técnicos para la interpretación del contenido de los RJU -cajas negras- de los trenes siniestrados, el fiscal muestra su "conformidad a la presencia de personal técnico responsable de fabricación o integración de cada una de las unidades de tren siniestradas, pareciendo necesaria su presencia para una adecuada interpretación de los datos contenidos en dichos RJU".

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Y en lo referente a la documentación reclamada por los peritos a aportar por Adif, el representante del Ministerio Público expresa su "conformidad" a que se haga el requerimiento a Adif, tal y como en la propia providencia de 12 de julio ya se hace y la jueza ha comunicado nuevamente.