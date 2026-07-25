Fallece a los 102 años Juan Ureña Bonilla, el 'Jefe' de Fernán Núñez que dejó huella en las cofradías y en fútbol

Hay personas que nacieron para dejar huella en muy diferentes ámbitos y una de ellas fue Juan Ureña Bonilla, que acabe de fallecer en Fernán Núñez con casi 103 años de edad. Juan Ureña nació el 27 de octubre de 1923, hijo de Martín Ureña, pescadero de profesión, y María Bonilla.

Juan se casó con María Teresa Campos Naranjo, con quien fue padre de tres hijas (María Teresa, Ana Dori y Eva) y una cuarta niña, llamada Cristina, que no sobrevivió a la cuarentena, como recuerda su mujer. También tuvo la suerte de disfrutar mucho de sus cuatro nietos.

Juan Ureña, con su mujer, hijas y otros familiares, en la comunión de uno de sus cuatro nietos hace años. / CÓRDOBA

Juan estuvo yendo a la escuela hasta que se desencadenó la Guerra Civil y ahí empezó a enlazar una serie de oficios, primero en el campo, también como albañil, para terminar ejerciendo como agente comercial de distintas firmas, como Citroën, Pegaso, Alvear o Pérez Redondo. Si alguien podía conseguir algo ese era Juan Ureña, conocido también como El Jefe, y muy reconocido por vestir el hábito de Jesús Nazareno el Viernes Santo por una gracia de salud que le concedió el Señor.

Presidente honorífico de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Fernán Núñez

En el ámbito cofradiero desarrolló una gran labor, ya que fue cofrade y fundador de la hermandad de la Borriquita y muy amigo de otros cofrades, como Andrés Berral, Antonio Hidalgo, Antonio Ariza, así como del poeta Bartolomé Almenara y el escultor e imaginero Juan Polo. Ureña Bonilla fue también muy devoto de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Fernán Núñez, siendo uno de los artífices de la reorganización de la hermandad en los años 70.

Juan Ureña, junto a su amigo Juan Polo. / Antonio Aguilera

Por su parte, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Fernán Núñez le concedió el título de presidente honorífico en el año 2010, en "reconocimiento a toda una vida de entrega y dedicación al mundo cofrade". Tanto la agrupación como las diferentes cofradías de Fernán Núñez han expresado su tristeza por la pérdida de este cofrade ejemplar. También poseía Juan Ureña el título de Hermano Mayor de Honor de la Hermandad de la Borriquita y fue hermano fundador de la Hermandad de Jesús Orando en el Huerto.

Ayudó a recaudar fondos para reconstruir la iglesia de la Veracruz

Como recuerda la Agrupación de Cofradías "Juan Ureña Bonilla fue, sin duda, una figura fundamental en los primeros pasos de la agrupación, trabajando incansablemente para que las distintas hermandades de Fernán Núñez se unieran, colaboraran y caminaran juntas por un mismo fin. Fruto de aquel esfuerzo y de aquella voluntad de unión fue, entre otros logros, la celebración de la procesión de La Borriquita, un desfile procesional en el que participaban las distintas hermandades de nuestro pueblo y que representaba el espíritu de confraternidad y unidad que siempre defendió".

Juan Ureña, segundo por la izquierda, con varios de sus amigos de joven. / Archivo Pedro Laguna

Ureña Bonilla contribuyó a su vez a la recuperación de la iglesia de la Veracruz, después del derrumbe que sufrió el templo a finales de los años 50. Juan Ureña se encargó de organizar partidos benéficos para poder reconstruir el templo, logrando incluso que el Sevilla y el Betis se desplazaran hasta Fernán Núñez para jugar.

El fútbol, otra de sus grandes pasiones

Otra de sus grandes pasiones fue siempre el fútbol, no como jugador, sino como presidente y delegado de campo del Fernán Núñez CF a partir de 1955, llegando incluso a ser el encargado de llevar los bocadillos, que su mujer preparaba para todo el equipo, cuando el partido se jugaba fuera. Su estrecha vinculación con el club le permitió conocer a numerosos juradores que fueron pasando por las filas del equipo fernannuñense y que luego lograron triunfar en categorías superiores.

Juan Ureña, con jugadores del Fernán Núñez CF, club al que siempre estuvo unido. / CÓRDOBA

En un comunicado, el Fernán Núñez CF ha expresado también "su más profundo pesar por el fallecimiento de Juan Ureña Bonilla, quien durante muchos años presidió nuestra entidad con entrega, compromiso y un amor incondicional por nuestros colores. Su dedicación, esfuerzo y capacidad de trabajo fueron fundamentales para el crecimiento y la consolidación del club, dejando una huella imborrable en la historia del Fernán Núñez CF y en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de conocerle y compartir su pasión por el fútbol". En 2013, la asociación de futbolistas veteranos de Fernán Núñez rindió un homenaje a Juan Ureña "por toda una vida de dedicación al fútbol local".

Juan Ureña, con su mujer, Tere Campos, en el año 2013, cuando recibió un homenaje por su apoyo al fútbol local. / Antonio Aguilera

Colaboró con Apapnidicsur y con la donación de sangre

Igualmente, su faceta solidaria tuvo muchas vertientes, pero en especial su contribución en las primeras ediciones de la celebración del Salón de Vinos Solidarios, que la asociación Apapnidicsur organiza anualmente, gracias a los contactos que Juan Ureña mantenía con diferentes bodegas, además de ser el primer delegado e impulsor de la donación de sangre en Fernán Núñez, colaborando de forma altruista con la Hermandad Provincial de Donantes de Sangre durante muchos años.

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Juan Ureña ha logrado alcanzar la edad de 102 años. / CÓRDOBA

Por todos estos méritos, el Ayuntamiento de Fernán Núñez junto al Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba brindó a Juan Ureña Bonilla un reconocimiento en 2023 dentro de la Semana de los Mayores, junto a otras tres personas reconocidas de la localidad. Su entierro se celebra esta tarde en la iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez.