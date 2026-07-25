La escapada perfecta cerca de Córdoba: un día entre fuentes, flores e iglesias barrocas en Priego

En el corazón de la Subbética, Priego de Córdoba acumula más monumentos nacionales por metro cuadrado de los que cabría esperar en un pueblo de apenas 22.000 habitantes. Aquí el agua brota por 139 caños en una sola fuente, las iglesias esconden interiores que quitan el aliento y el casco antiguo mantiene intacta la atmósfera de los barrios más célebres de Granada o Córdoba. Todo, además, sin aglomeraciones.

Fuentes que son museos

El punto de partida para conocer uno de los municipios más barrocos de Andalucía está en el extremo sur del casco urbano. La Fuente del Rey, terminada en 1803 por el arquitecto Remigio del Mármol, es una de las fuentes monumentales más espectaculares de España. Tres estanques escalonados, 139 caños -muchos con mascarones de rostros fantasmagóricos- y una escultura central de Neptuno y Anfítrite sobre un carro tirado por caballos marinos componen una escena difícil de olvidar. En el primer estanque, un león luchando con una serpiente se atribuye al escultor neoclásico José Álvarez Cubero, hijo ilustre de Priego.

Fuente del Rey de Priego de Córdoba. / COBO

Justo al lado, compartiendo recinto, la Fuente de la Salud ofrece un contraste estilístico fascinante. Construida en el siglo XVI por Francisco del Castillo, su frontispicio manierista combina mármoles polícromos con relieves de Neptuno, Anfítrite y la Medusa. Según la tradición, aquí plantó su campamento Alfonso XI durante la Reconquista.

A pocos minutos caminando, las Carnicerías Reales sorprenden por su portada manierista con columnas almohadilladas y frontón curvo. Este edificio del siglo XVI funcionó como matadero y mercado; hoy su patio con galerías de arcos de medio punto y su escalera de piedra en espiral merecen una visita pausada.

Fuente de la Salud. / R.C.C.

Barrio de la Villa y Balcón del Adarve

El alma de Priego está en el Barrio de la Villa. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, este entramado de calles sinuosas, fachadas encaladas, macetas rebosantes de geranios y un silencio solo roto por el agua de las fuentes invitan a perderse sin prisa.

Vistas a la sierra desde el Balcón del Adarve. / Córdoba

Un itinerario recomendable parte de la plaza de Santa Ana, sigue por la calle Real hasta la recoleta placita de San Antonio, continúa por la calle Jazmines y desemboca en el Adarve, un balcón natural sobre el tajo que protegió la villa durante siglos. Desde aquí las vistas abrazan huertas, olivares y las sierras de la Subbética.

Iglesia de la Asunción y el Sagrario

El patrimonio religioso de Priego merece capítulo aparte. Pocas localidades andaluzas concentran tal cantidad de templos barrocos ni una riqueza artística semejante. La iglesia de la Asunción resume buena parte de esa historia: una construcción de origen gótico-mudéjar transformada en pleno barroco y coronada por el espectacular Sagrario diseñado por Francisco Javier Pedrajas, considerado una de las grandes obras del barroco español. La decoración rococó, la planta octogonal y la luminosidad de la cúpula convierten el espacio en una auténtica explosión ornamental.

Parroquia de la Asunción. / Córdoba

Pequeña pero deslumbrante, la iglesia de la Aurora sorprende por un interior completamente cubierto de yeserías y dorados, mientras que San Francisco alberga algunas de las capillas más sobresalientes de la localidad, como la de Jesús Nazareno o la de Jesús en la Columna, vinculadas a grandes nombres de la imaginería andaluza. A ellas se suma la iglesia del Carmen, una elegante transición entre barroco y neoclasicismo firmada también por Remigio del Mármol. Su torre, rematada por la figura del profeta Elías, se ha convertido en otra de las siluetas reconocibles del municipio.

Y lo más llamativo es que estas son solo algunas de las muchas iglesias y ermitas que aparecen repartidas por el casco urbano, reforzando la sensación de que Priego es casi un museo barroco al aire libre.

Del castillo árabe a los jardines

Otro de los lugares con encanto es el paseo de Colombia, conocido popularmente como paseo de las Rosas. Diseñado a finales del siglo XIX junto al Adarve, mezcla jardines románticos, pérgolas y árboles centenarios con algunas de las mejores vistas de la comarca. En el centro se alza una réplica de La Defensa de Zaragoza, obra maestra de Álvarez Cubero cuyo original se conserva en el Museo del Prado. Es también uno de los mejores rincones para contemplar el atardecer sobre la Subbética.

Castillo árabe de Priego de Córdoba. / CÓRDOBA

Sobre el casco antiguo domina la fortaleza árabe, reformada entre los siglos XIII y XIV. La torre del homenaje, con 30 metros de altura y ventanales decorados con capiteles nazaríes, sigue recordando el pasado fronterizo de la ciudad. Desde su azotea se obtiene una panorámica de 360 grados. A sus pies se extiende el Recreo de Castilla o Huerto de las Infantas, un jardín alimentado por las aguas de la Fuente del Rey que durante décadas acogió veladas y conciertos nocturnos.

Cómo llegar a Priego desde Córdoba

Llegar a Priego resulta sencillo desde las provincias de Córdoba y Granada, situadas a poco más de una hora por carretera. La primavera y el otoño son las mejores épocas para visitarlo, cuando las temperaturas son suaves y los patios aparecen llenos de flores.

Priego demuestra que no hace falta ir muy lejos para encontrar un patrimonio artístico de primer nivel. Con fuentes que parecen museos, iglesias que rivalizan con las de cualquier capital y un casco antiguo que invita a perderse, esta villa cordobesa es la escapada perfecta para quienes buscan belleza sin multitudes.