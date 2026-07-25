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Reportaje

Los encierros de El Viso, con familia y amigos

Los sanfermines de Los Pedroches hacen posible que muchas familias de la zona se reúnan alrededor de esta fiesta clásica del verano cordobés

Los encierros de El Viso 2026

Los encierros de El Viso 2026

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Los encierros de El Viso 2026 / RAFA SÁNCHEZ

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Antonio Manuel Caballero

El Viso

El Viso celebra su feria y fiestas en honor de la abuela Santa Ana en la que sobresalen los encierros taurinos, declarados de interés turístico de Andalucía.

Estas fiestas destacan por su carácter familiar y de amigos que se reúnen alrededor de la convivencia festiva que se extiende a lo largo de todo el día. Como señala Ana Ruiz, una de las vecinas de la localidad, «la feria sirve también para que nos reunamos toda la familia con tíos y primos que vienen de Málaga o Barcelona y que no se la pierden; son tan importantes estos días que tantas personas no nos reunimos ni en Navidad». Al igual que la familia, estos son momentos de juntarse grupos de amigos para vivir los encierros o «encierres» como los llaman algunos viseños. Así, es costumbre que se hagan su propia camiseta cada grupo o pandilla para identificarse de forma común.

Las vacas bravas toman las calles de El Viso en sus tradicionales encierros de las fiestas de Santa Ana

Las vacas bravas toman las calles de El Viso en sus tradicionales encierros de las fiestas de Santa Ana

Rafael Sánchez

Este sábado los encierros han sido multitudinarios tanto en espectadores como en participantes. Por la mañana, las nueve reses de la ganadería sevillana de Campos Peña dieron mucho juego a los valientes que las corrieron en las calles Toriles, El Cristo, Riscalejos y Ramón y Cajal y también en la plaza de toros. Fueron vacas de gran tamaño y con la bravura del encaste Murube. Además, ha habido un encierro extra por la tarde con cuatro vacas bravas de la ganadería de Mateo y Rodrigo.

Momentos previos al encierro

Por la mañana, a eso del mediodía, antes de que suene el cohete que anuncia que salen las vacas de los toriles, los corredores y recortadores calientan y estiran para estar preparados. Es el caso de Luis, que llega de Valencia junto a un amigo recortador, dispuesto «a vivir y experimentar nuestra pasión». Los dos amigos aseguran que el miedo lo han perdido, pero que «siempre hay que tener respeto». Además de correr se atreven a hacer quiebros a las vacas bravas. Protegida en un burladero estaba Beatriz, madrileña, que viene un año más a las fiestas, con su amiga Celia que es viseña.

Familiares y amigos reunidos en la cada de la Abuela Paca.

Familiares y amigos reunidos en la cada de la Abuela Paca. / A. M. Caballero

Las vacas bravas pasan delante de la Casa de la Abuela Paca, en la que se reúnen decenas de familiares y amigos. Cuando llegan las fiestas la vivienda se adecenta para pasar los días ahí. Ahí están los nietos, biznietos y tataranietos de la abuela Paca. Los amigos y allegados son bienvenidos.

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Este domingo es Santa Ana y será día grande en la localidad.

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