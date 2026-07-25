La cordobesa Triana pasa a la final de La Voz Kids con el respaldo de Luis Fonsi: “Lo vivo todo muy intensamente”

La joven Triana Castillejo, natural de Peñarroya-Pueblonuevo, ha visto cumplido su sueño al pasar a la final de La Voz Kids, el talent musical que emite Antena 3, y en el que los artistas más precoces muestran su talento de la mano de sus coaches, que en esta edición son Luis Fonsi, Ana Mena, Antonio Orozco y Edurne.

Triana es una de las ocho seleccionadas para pasar a la final, junto a sus compañeros de escenario Evolett, Marco, Erick, Leire, Eduardo, Martina y Mía. La joven de Peñarroya-Pueblonuevo forma parte del equipo de Luis Fonsi junto a Dani y Evolett.

En la semifinal emitida este viernes 24 de julio, la audiencia eligió a Evolett como primera finalista, mientras que el propio Fonsi apostó por Triana para ocupar la segunda plaza.

La pasión por la música de Triana

Triana Castillejo Pino tiene 8 años y desde muy pequeña, la música ha sido una parte esencial de su vida. Con solo 4 años comenzó a subirse a los escenarios participando en galas benéficas organizadas en su localidad y en municipios cercanos, donde ya dejaba ver la ilusión, la sensibilidad y la pasión con las que vive cada actuación.

Su amor por la música nació prácticamente al mismo tiempo que sus primeras palabras. Desde entonces, la copla ocupa un lugar muy especial en su corazón, un género que descubrió gracias a la influencia de su madre y con el que se siente profundamente identificada. Además de cantar, disfruta del baile y de la interpretación, dos disciplinas que completan su faceta artística y reflejan su carácter expresivo y creativo.

Lo que comenzó como un sueño terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable. Con tan solo 7 años decidió presentarse al casting de La Voz Kids sin imaginar el camino que le esperaba. En las Audiciones a Ciegas consiguió emocionar a los cuatro coaches, que pulsaron el botón para incorporarla a sus equipos. Finalmente, eligió formar parte del equipo de Ana Mena, iniciando un recorrido lleno de aprendizaje y momentos inolvidables.

Triana en los camerinos de La Voz Kids / CÓRDOBA

Uno de los instantes más especiales de su paso por el programa llegó cuando Luis Fonsi decidió utilizar el robo para incorporarla a su equipo y llevarla directamente hasta la semifinal. Ese momento marcó un antes y un después en su aventura y le permitió seguir demostrando su talento hasta alcanzar la gran final de La Voz Kids.

Para Triana, esta experiencia ha significado mucho más que un concurso musical. Lo más valioso ha sido conocer a otros niños y niñas que comparten su misma pasión por la música. Los ensayos, las actuaciones, los nervios y las emociones vividas juntos han dado lugar a amistades que conservará para siempre.

Triana, finalista de La Voz Kids

En todo este recorrido ha contado con el apoyo incondicional de su familia, que ha estado a su lado desde el primer día. También ha recibido el cariño de miles de personas que siguen su trayectoria a través de las redes sociales, donde continúa creciendo una comunidad que la acompaña y anima en cada nuevo paso.

Triana destaca por su personalidad alegre, espontánea y cercana. Siempre afronta cada reto con una sonrisa y vive cada experiencia con una intensidad que ella misma resume con una frase que la define a la perfección: «Lo vivo todo muy intensamente». Esa autenticidad, unida a su naturalidad sobre el escenario, conecta con el público desde el primer momento.

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Su paso por La Voz Kids ha supuesto una enorme evolución tanto artística como personal. En cada actuación ha ganado confianza, ha perfeccionado su capacidad interpretativa y ha aprendido a transmitir emociones con mayor profundidad. Pero, por encima de todo, ha descubierto el valor del esfuerzo, la constancia, la amistad y la importancia de disfrutar de cada etapa del camino.