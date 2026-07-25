Cabra dedica su Pabellón Municipal de Deportes al internacional César Velasco López

Cabra ha inmortalizado este viernes 24 de julio el nombre de uno de sus deportistas más destacados. El Ayuntamiento de la localidad cordobesa ha inaugurado la nueva denominación del Pabellón Municipal de Deportes, que pasa a llamarse Pabellón Municipal de Deportes César Velasco López, en reconocimiento a la trayectoria del futbolista internacional egabrense y a los éxitos alcanzados en la élite del fútbol sala español.

El acto institucional, presidido por el alcalde, Fernando Priego, congregó a la Corporación municipal, familiares y amigos del jugador, representantes de colectivos deportivos y sociales entre otros, así como a numerosos vecinos que quisieron acompañar al homenajeado en una jornada cargada de emoción.

La rotulación del pabellón da cumplimiento al acuerdo adoptado por unanimidad por el Pleno municipal en febrero de 2025, tras una propuesta conjunta de todos los grupos políticos. Con esta distinción, el Ayuntamiento reconoce no solo el palmarés deportivo de César Velasco López, sino también los valores que ha transmitido a lo largo de su carrera y la proyección que ha dado a Cabra dentro y fuera de España.

Durante su intervención, Fernando Priego aseguró que la ciudad "escribe una nueva página de su historia" al asociar este espacio deportivo al nombre de un deportista que simboliza "el esfuerzo, la superación y el orgullo colectivo". El alcalde destacó igualmente la humildad, el compromiso y el arraigo que, a su juicio, siempre han caracterizado al jugador, deseando que su ejemplo inspire a las futuras generaciones que entrenen en estas instalaciones.

César Velasco López, durante el homenaje / MORENO

Muy emocionado, César Velasco agradeció el homenaje recibido y confesó que nunca imaginó que el pabellón donde dio sus primeros pasos en el deporte acabaría llevando su nombre. El internacional expresó el orgullo que supone este reconocimiento para él y para su familia y aseguró que conservará este recuerdo "para siempre" como uno de los momentos más especiales de su vida.

Nacido en Cabra en 1997, César Velasco comenzó su formación deportiva en su ciudad antes de iniciar una carrera que lo ha llevado a competir en algunos de los principales clubes del fútbol sala nacional, como Lucena Futsal, Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Osasuna Magna, Jaén Paraíso Interior FS y El Pozo Murcia Costa Cálida. Campeón de la Copa de España de 2023 con el conjunto jiennense e internacional absoluto con España, este verano ha cerrado su regreso al Jaén Paraíso Interior FS, donde jugará hasta junio de 2028.

40 años del pabellón

Construido en 1986, el Pabellón Municipal de Deportes cuenta con unas dimensiones de 42 por 22 metros y una superficie adaptada para la práctica de distintas disciplinas como baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol. Además, dispone de dos pistas transversales de mini basket destinadas a la formación y al deporte base. La instalación tiene una capacidad para 1.050 espectadores.

El recinto abrió sus puertas con un acontecimiento deportivo de relevancia. El 20 de mayo de 1986 se disputó el partido inaugural entre el Mobilgirgi de Caserta y el COLECOR Juventud de Córdoba. El conjunto italiano llegó a Cabra con figuras de primer nivel, entre ellas el mítico alero brasileño Óscar Schmidt y el búlgaro Glouchkov, primer jugador europeo en disputar un partido en la NBA.

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Con la nueva denominación, el Pabellón Municipal de Deportes incorpora el nombre de César Velasco a la historia de una instalación que ha acogido durante casi cuatro décadas numerosas competiciones, entrenamientos y actividades deportivas, convirtiéndose en un punto de referencia para generaciones de deportistas egabrenses.