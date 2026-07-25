Albendín convierte su huerta en un motor turístico y gastronómico con una edición de récord de sus Jornadas Hortelanas

Albendín vuelve a demostrar que su huerta es mucho más que una forma de cultivo: es una manera de entender la vida. La 15ª Jornada de la Huerta ha arrancado con cifras que confirman la consolidación de uno de los eventos gastronómicos más importantes del verano en la comarca. La Ruta de la Tapa Hortelana y el Mercado Hortelano han congregado desde el primer día a centenares de visitantes atraídos por el producto de kilómetro cero, la cocina tradicional y el ambiente que cada año convierte a la pedanía baenense en un auténtico escaparate de su riqueza agrícola.

El alcalde pedáneo de Albendín, José Andrés García Malagón, destacó que el evento mantiene intacta la esencia con la que nació hace quince años, aunque adaptándose continuamente a los nuevos tiempos.

«Comenzamos con un pequeño mercadillo hortelano y, poco a poco, hemos ido incorporando nuevas actividades hasta configurar el fin de semana que hoy conocemos», explicó.

Los datos del primer día hablan por sí solos. Ayer antes de las seis de la tarde ya se habían repartido las 500 primeras cartillas de la Ruta de la Tapa y, a las once de la noche, un centenar de personas ya había completado el recorrido gastronómico, muchas de ellas con intención de repetir durante el fin de semana.

«Las cifras avalan que está siendo un éxito. Había cientos de personas comiendo y cenando en Albendín», subrayó.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y el alcalde pedáneo de Albendín, José Andrés García Malagón. / JUAN CARLOS ROLDÁN

Un escaparate para la huerta de Albendín

La finalidad de estas jornadas sigue siendo la misma desde su creación: poner en valor los productos de la Vega del Guadajoz y el trabajo de los hortelanos.

Este año participan seis establecimientos hosteleros, que ofrecen once tapas diferentes, elaboradas principalmente con verduras y hortalizas cultivadas en la propia localidad. Según recordó García Malagón, la evolución culinaria ha sido notable.

«Empezamos hace quince años con una simple berenjena o una patata. Hoy hablamos de auténticas delicias gastronómicas que demuestran el enorme nivel de nuestros establecimientos».

El Mercado Hortelano también bate registros, con 17 puestos de productores y artesanos, la mayor participación desde que comenzó esta iniciativa.

Para el alcalde pedáneo, el éxito reside en haber sabido utilizar aquello que diferencia a Albendín.

«Los pueblos de interior tenemos que reinventarnos utilizando aquello que tenemos de calidad para atraer visitantes, generar economía y crear empleo».

Albendín, referente gastronómico del interior

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, destacó que estas jornadas ya forman parte del calendario turístico del municipio y constituyen un ejemplo de cómo la gastronomía puede convertirse en una herramienta de desarrollo económico.

La regidora recordó que Albendín cuenta con identidad propia dentro de la Ruta de los Pueblos Gastronómicos, gracias a la singularidad de su huerta y de sus productos.

«Tenemos que apoyar a nuestros hortelanos, a nuestros artesanos y reivindicar el producto de kilómetro cero».

Serrano puso además en valor el entorno natural que rodea la pedanía, desde el embalse de Vadomojón hasta las Salinas, el área de autocaravanas o la futura puesta en valor del entorno de la Cruz Misionera, cuyo solar ya ha sido adquirido por el Ayuntamiento para convertirlo en un nuevo mirador turístico mediante una actuación incluida en el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

La alcaldesa recordó que Albendín dispone de todos los servicios necesarios para convertirse también en un destino residencial y de teletrabajo, gracias a la fibra óptica, el espacio coworking, instalaciones deportivas, consultorio médico y una amplia oferta cultural.

Eduardo Lara, uno de los hortelanos participantes. / JUAN CARLOS ROLDÁN

Eduardo Lara: «En la barriga de mi madre ya era hortelano»

Entre los auténticos protagonistas del fin de semana se encuentran quienes mantienen viva la tradición agrícola. Uno de ellos es Eduardo Lara León, de 75 años, que resume toda una vida dedicada a la tierra con una frase que provocó sonrisas entre los asistentes: Aprendió el oficio junto a su padre y continúa cultivando prácticamente de la misma forma que hace décadas, apostando por métodos naturales para combatir las plagas.

«Al tomate no le echo productos químicos; utilizo feromonas y no hay ni uno picado».

Para Eduardo, la calidad de la huerta de Albendín tiene una explicación muy concreta.

«Aquí se mezclan las aguas del Arroyo Salado de Priego, del río San Juan y del río Víbora. Esa combinación hace que nuestros tomates sean únicos»

Entre sus mayores nostalgias se encuentra la desaparición del antiguo tomate alicantino, una variedad que asegura no ha conseguido recuperar. «Era exquisito».

Sin embargo, sigue defendiendo variedades tradicionales como el tomate rosado o el colorado autóctono de Albendín, al que define con orgullo como «pata negra».

Su mayor preocupación no es el cultivo, sino el relevo generacional. «La juventud ya no quiere el campo. Es una pena que todo esto se pierda».

Ambiente en Albendín con la celebración de la Ruta de la Tapa Hortelana. / JUAN CARLOS ROLDÁN

La cocina hecha como antes

Otro de los establecimientos participantes, Bar Casa Luis, vuelve a situarse entre los favoritos del público. Sus responsables acumulan más de diez victorias en la historia de la Ruta de la Tapa, un palmarés que atribuyen a una filosofía muy sencilla. «Nosotros lo hacemos todo artesanalmente. No compramos las tapas hechas».

Este año presentan dos propuestas: Brisa de la Huerta, basada en un pimiento verde asado y relleno de carne, y Tentación Rellena, donde el calabacín, la cebolla, el huevo duro y otras verduras de la huerta protagonizan una elaboración más moderna que, según explican, está conquistando especialmente al público joven.

Durante el fin de semana esperan servir cerca de 2.000 tapas, una cifra que refleja el enorme impacto económico que estas jornadas generan para la hostelería local.

«Hay más gente de fuera que de Albendín», aseguran.

Tradición que genera futuro

Quince años después de aquella primera edición, Albendín ha conseguido convertir una sencilla muestra hortelana en un importante reclamo turístico.

La combinación entre agricultores, hosteleros, artesanos y administraciones ha permitido crear un evento que no solo promociona los productos de la Vega del Guadajoz, sino que proyecta la imagen de un pueblo capaz de convertir su identidad agrícola en una oportunidad de desarrollo.

Mientras los visitantes degustan tomates, pimientos, berenjenas o calabacines recién recolectados, los hortelanos lanzan un mensaje sencillo pero cargado de significado. «Que prueben nuestros productos. Eso es lo importante».

Porque en Albendín, durante un fin de semana al año, la huerta deja de ser únicamente un paisaje para convertirse en el verdadero corazón del pueblo.