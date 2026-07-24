Datos de AEA
Los radares de la DGT en Córdoba recaudan 4,5 millones de euros en multas, casi la mitad de todas las sanciones de Tráfico en la provincia
La recaudación total por multas en la provincia cordobesa ascendió a más de nueve millones de euros en 2025, un 20% más que el año anterior
Las sanciones de tráfico generaron más de nueve millones de euros en Córdoba durante 2025. Según los datos recogidos por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la Dirección General de Tráfico ingresó 9.172.923 euros por el conjunto de las multas impuestas en la provincia, frente a los 7.639.756 euros de 2024.
De esa cantidad total, 4.533.455 euros procedieron de multas por exceso de velocidad, lo que supone aproximadamente el 49,4% de toda la recaudación por sanciones de tráfico en Córdoba. El resto de infracciones aportó 4.639.468 euros, apenas 106.013 euros más que los ingresos generados por los radares.
La recaudación total por multas aumentó un 20,06% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, los ingresos vinculados a la velocidad crecieron con mayor intensidad, un 31,86%, al pasar de 3.437.906 euros en 2024 a más de 4,5 millones en 2025.
Córdoba, en el número 20 del rankig en ingresos por multas por exceso de velocidad
Con estas cifras, Córdoba ocupa el puesto 20 del ranking provincial de ingresos por multas de velocidad. La clasificación está encabezada por Valencia, con 18.912.396 euros; Madrid, con 17.903.356 euros; y Cádiz, con 16.547.784 euros.
Uno de los radares con mayor actividad de la provincia está instalado en la A-4, en el kilómetro 417,5 y en sentido Córdoba. El dispositivo registró 21.792 denuncias, unas 60 diarias, y se situó en el puesto 27 entre los 50 radares más sancionadores de España, en un contexto de creciente debate sobre el equilibrio entre la prevención de accidentes y la recaudación.
Radares fijos en Córdoba
Los quince radares fijos que operan en Córdoba son:
- Badajoz-Granada, en Espiel. Control en sentido Badajoz, situado en el punto kilométrico 219,5.
- Córdoba-Sevilla, en Posadas. Control en sentido Sevilla, situado en el punto kilométrico 29,66.
- Madrid-Cádiz, en Cuesta del Espino. Control en sentido Sevilla, situado en el punto kilométrico 410,1.
- Madrid-Cádiz, en Cuesta del Espino. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 417,5.
- Madrid-Cádiz, en Cuesta del Espino. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 416.
- Córdoba-Antequera, en Lucena. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 52,3.
- Badajoz-Granada, en Peñarroya. Control en sentido Badajoz, situado en el punto kilométrico 194,3.
- Córdoba-Ávila, en Alcaracejos. Control en sentido Ávila, situado en el punto kilométrico 380,5.
- Écija-La Rambla, en Santaella. Control en sentido La Rambla, situado en el punto kilométrico 11,3.
- Cabra-Alcalá la Real, en Cabra. Control en sentido Jaén, situado en el punto kilométrico 2,615.
- Badajoz-Granada, en Espejo. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 310,9.
- Badajoz-Granada, en Córdoba. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 264.
- Badajoz-Granada, en Espejo. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 302,5.
- Badajoz-Granada, en Cerro Muriano. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 245,3.
- Badajoz-Granada, en Córdoba. Control en sentido Córdoba, situado en el punto kilométrico 260,4.
- La alegría tras el triunfo de España en el Mundial recorre toda la provincia de Córdoba
- Los bomberos evitan que un grave incendio se propague entre las viviendas del casco histórico de Baena
- El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque
- Córdoba estrena aeródromo para la lucha contra incendios con una pista de 1.200 metros
- Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
- El pueblo cordobés que fue centro de operaciones de las tropas de Napoleón (y presume de uno de los castillos más imponentes de España)
- De olivar a hotel bajo un castillo: Almodóvar proyecta un hotel de cabañas desmontables
- El sector del frío de Lucena refuerza su posición internacional con innovación tecnológica