Los radares de la DGT en Córdoba recaudan 4,5 millones de euros en multas, casi la mitad de todas las sanciones de Tráfico en la provincia

Las sanciones de tráfico generaron más de nueve millones de euros en Córdoba durante 2025. Según los datos recogidos por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la Dirección General de Tráfico ingresó 9.172.923 euros por el conjunto de las multas impuestas en la provincia, frente a los 7.639.756 euros de 2024.

De esa cantidad total, 4.533.455 euros procedieron de multas por exceso de velocidad, lo que supone aproximadamente el 49,4% de toda la recaudación por sanciones de tráfico en Córdoba. El resto de infracciones aportó 4.639.468 euros, apenas 106.013 euros más que los ingresos generados por los radares.

La recaudación total por multas aumentó un 20,06% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, los ingresos vinculados a la velocidad crecieron con mayor intensidad, un 31,86%, al pasar de 3.437.906 euros en 2024 a más de 4,5 millones en 2025.

Córdoba, en el número 20 del rankig en ingresos por multas por exceso de velocidad

Con estas cifras, Córdoba ocupa el puesto 20 del ranking provincial de ingresos por multas de velocidad. La clasificación está encabezada por Valencia, con 18.912.396 euros; Madrid, con 17.903.356 euros; y Cádiz, con 16.547.784 euros.

Radares fijos y móviles en la provincia de Córdoba. / Ramón Azañón

Uno de los radares con mayor actividad de la provincia está instalado en la A-4, en el kilómetro 417,5 y en sentido Córdoba. El dispositivo registró 21.792 denuncias, unas 60 diarias, y se situó en el puesto 27 entre los 50 radares más sancionadores de España, en un contexto de creciente debate sobre el equilibrio entre la prevención de accidentes y la recaudación.

Radares fijos en Córdoba

Los quince radares fijos que operan en Córdoba son: