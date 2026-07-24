Ayuntamiento de Lucena
El PSOE de Lucena acusa al gobierno local de "negligencia" por desproteger la Sierra de Aras ante el riesgo de incendios
El PSOE acusa al equipo de gobierno popular de Aurelio Fernández de obviar la normativa vigente y carecer de planes de protección para este paraje natural
En plena época de alto riesgo de incendios y con varios fuegos asolando gravemente algunos puntos del territorio nacional, el PSOE ha responsabilizado al gobierno local de Lucena de obviar la normativa vigente y privar al entorno natural de la Sierra de Aras de los planes adecuados de protección.
El portavoz local socialista, Paco Algar, ha tildado de “negligente” el equipo de gobierno popular, especialmente del alcalde, Aurelio Fernández y de la concejala de Medio Ambiente, Charo Valverde, por incumplir la obligación de redactar un Plan de Ordenación del Monte, tal y como establecen las disposiciones asociadas a un complejo serrano, catalogación que, actualmente, se vincula a este paraje. Entretanto, al carecer de este documento, el Ayuntamiento, ha relatado el PSOE, debería disponer de un Plan de Prevención de Incendios Forestales, como marco normativo subsidiario, igualmente inexistente en el Ayuntamiento.
Este periódico ha contactado directamente con la concejala de Medio Ambiente, Charo Valverde, quien, por el momento, ha rehusado hacer declaraciones y contestar a las manifestaciones del PSOE, posponiendo su respuesta a una rueda de prensa que se convocará la semana próxima.
Un terreno del que el Ayuntamiento se hizo cargo hace dos años
Hace dos años, el Consistorio aceptó la donación de la Sierra de Aras, transmitida por el matrimonio Teodoro Écija y Concepción de Mora. Algar ha expuesto que, en aquel entonces, personalmente el alcalde, Aurelio Fernández, conoció un informe, emitido desde el área municipal de Medio Ambiente, y que reflejaba la obligación de realizar un plan de emergencia ante eventuales incendios. Este texto enfatizaba el “alto valor paisajístico y la presencia de especies endémicas de pastoral” en una extensión coronada por la ermita de la Virgen de Araceli, patrona de la localidad.
Durante la misma rueda de prensa, desde el PSOE han mencionado, como otro ejemplo de “dejadez y desidia”, la ausencia de comunicaciones visibles sobre la prohibición, entre el 1 de junio y el 15 de octubre, de recorrer en vehículos como motos y quads los trazados forestales de la Sierra de Aras, al igual que sucede con la realización de barbacoas o fuegos artificiales, aludiendo a unas instrucciones aprobadas en 2009 por la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Finalmente, Paco Algar ha reclamado la recuperación del pastoreo en la Sierra de Aras y, entre otros asuntos, la limpieza de solares municipales, cunetas y ríos, “y todo aquello que sea susceptible” de facilitar o causar incendios.
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