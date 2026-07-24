El Proyecto Vuelta al Mundo desembarca en Córdoba con 37 jóvenes de 16 y 17 años y una gran aventura educativa

El Proyecto Vuelta al Mundo ha iniciado este viernes su recorrido por la provincia de Córdoba con la llegada de 37 jóvenes de 16 y 17 años que participarán durante los próximos días en un amplio programa de actividades educativas, culturales y medioambientales por la capital y, también, por los municipios de Posadas, Montilla y Aguilar de la Frontera.

La iniciativa celebra este año su tercera edición bajo el título Europa Sostenible: Expedición Bartolomé de las Casas. El programa comenzó el pasado 14 de julio y se desarrollará hasta el 31 de julio, después de recorrer distintos puntos de España con el propósito de acercar a sus participantes a algunos de los grandes desafíos que afronta la sociedad actual.

El Proyecto Vuelta al Mundo cuenta con un amplio respaldo institucional y académico. Entre sus principales avales figuran el Senado de España y el Programa FirePocTep, cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal, así como una amplia red de administraciones locales.

La expedición coincide con el 460.º aniversario del fallecimiento de fray Bartolomé de las Casas, figura esencial de la historia americana, y con el 410.º aniversario de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega, cuyos restos mortales reposan en la Capilla de las Ánimas de la Mezquita-Catedral de Córdoba que visitarán hoy.

La expedición está dirigida por el profesor Jesús Luna Torres, quien durante tres décadas acompañó a Miguel de la Quadra-Salcedo como director de campamento en sus programas de aventura. En esta edición participan 37 estudiantes de 16 y 17 años procedentes de todas las comunidades autónomas españolas, así como de Chile, Uruguay y México. Todos ellos han sido seleccionados por la Universidad Autónoma de Madrid en función de su expediente académico, su compromiso social y sus méritos.

Los participantes en el Proyecto Vuelta al Mundo durante su visita al Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. / Juan Pablo Bellido

No es turismo, es formación académica y aventura

«No se trata de un viaje turístico, sino de una propuesta de formación académica y aventura que requiere esfuerzo, responsabilidad y madurez», explica a CÓRDOBA Jesús Luna, quien subraya que «para garantizar la igualdad de oportunidades, las becas son completamente gratuitas y la organización cubre el 100 por cien de los gastos».

Durante sus diecisiete días de duración, el Proyecto Vuelta al Mundo recorre un itinerario por Madrid, Ourense, Córdoba y Ceuta. Antes de llegar a tierras cordobesas, los jóvenes se han integrado en Galicia en un programa europeo para rehabilitar zonas afectadas por los incendios forestales y han completado varias etapas del Camino de Santiago.

La primera jornada completa en Córdoba comenzó este viernes con una recepción en la Diputación a cargo del presidente del vicepresidente primero, Andrés Lorite, junto a una visita teatralizada al Palacio de la Merced, coordinada por Francisco Mellado.

Los participantes en el Proyecto Vuelta al Mundo durante su visita al Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, junto al vicepresidente de la institución provincial, Andrés Lorite. / Juan Pablo Bellido

Posteriormente, la expedición ha conocido la Fundación Antonio Gala y los fondos del Museo Arqueológico. La programación ha permitido recorrer algunos de los enclaves más reconocibles de la capital, como la Plaza de Capuchinos; el templo romano de la calle Claudio Marcelo; el Huerto de Orive; la Plaza de la Corredera o el Barrio de la Judería.

El Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción, perteneciente a la Universidad de Córdoba (UCO), se ha convertido en el cuartel general de la expedición durante sus tres días de estancia en la capital. Desde allí partirán hoy hacia los Sotos de la Albolafia para, a continuación, visitar la Mezquita-Catedral. La jornada del sábado se completará en Medina Azahara.

El domingo, la expedición se desplazará hasta la finca Porrillas Altas, gestionada por la Diputación, donde los participantes se involucrarán en tareas de repoblación forestal coordinadas por la institución provincial. Además, conocerán el Plan Infoca.

Los participantes en el Proyecto Vuelta al Mundo durante la visita teatralizada al Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. / Juan Pablo Bellido

Tras estas actividades, los jóvenes se dirigirán a Posadas, donde pernoctarán después de realizar la Ruta del Inca Garcilaso y, el lunes, recalarán en Montilla, donde comenzarán su recorrido en el convento de Santa Clara. Después, los participantes se trasladarán hasta la Casa del Inca, donde residió 30 años Gómez Suárez de Figueroa. El periplo montillano continuará en la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, que preparará para la ocasión una exposición temporal integrada por primeras ediciones de obras del Inca Garcilaso.

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Finalmente, el martes participarán en la vendimia de Bodegas Robles y después pondrán rumbo a Aguilar de la Frontera.